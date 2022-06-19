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  4. Sultangazi'de şüpheli olay! Kadın ölü bulundu, eşi gözaltında

Sultangazi'de şüpheli olay! Kadın ölü bulundu, eşi gözaltında

19.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de Sercan Köseoğlu isimli kadın evinde ölü bulundu. Polise ihbarda bulunan eşi Ömer Köseoğlu, sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Sultangazi'de şüpheli olay! Kadın ölü bulundu, eşi gözaltında

Sultançiftliği Mahallesi'nde dün gece saatlerinde, polisi arayan Ömer Köseoğlu, eve geldiğinde eşi Sercan Köseoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştığını bildirdi. Polis ekipleri, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ömer Köseoğlu'nu gözaltına aldı. Köseoğlu'nun emniyetteki sorgusu devam ediyor. Ölüm olayının intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturmada ortaya çıkarılacak,

"ALT KOMŞU TARTIŞTIKLARINI DUYMUŞ"

Apartman sakinlerinden Selim Çakırtekin, "Yan komşunuz, eşini öldürdü dediler, öyle duyduk. Ben duymadım fakat alt komşu tartıştıklarını duymuş. Olmaması gereken bir durum. Her ne olursa olsun, insan bu olaylara başvurmamalı. Geçinemeyebilir ama böyle şiddet, ölüm çözüm değil. Gayet medeni bir şekilde boşanabilir. Gencecik insanlar bu hayattan çekip gidiyor" dedi.

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