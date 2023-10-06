Sümeyye Aydoğan ve sevgilisinden romantik poz! Yazdığı not dikkat çekti

Dönence dizisinde Gece karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan ve Miro'ya hayat veren Atakan Hoşgören bir süredir aşk yaşıyor. Aşklarını saklamayan ünlü çift son pozlarıyla beğeni topladı.

24 yaşındaki Sümeyye Aydoğan Instagram hesabından pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü isim sevgilisi Atakan Hoşgören ile de bir fotoğraflarını yayınladı.

Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımında "Seni çok ama çok seviyorum hayatımın anlamı. Yolda bana gelirken hepsini ye tamam mı? Senin için çatal da çaldım" notu dikkat çekti.

İlk olarak 2021'de kamera karşısına geçen Aydoğan, Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterine hayat vermişti.

Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinde de rol alan Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı projeler arasında Taçsız Prenses de bulunuyor.

