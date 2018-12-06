Sumru Yavrucuk: Ağzımdan alevler çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahnelediği oyun sırasında su yerine kimyasal madde içerek zehirlenen ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bodrum Heredot Kültür Merkezi’nde oynayacağı tiyatro oyunu öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Sumru Yavrucuk, yanlışlıkla kamyon şoförünün masaya koyduğu kimyasal maddeyi içerek zehirlendiğini ifade etti.

“AĞZIMDAN ALEVLER ÇIKTI”

Yavrucuk sözlerine şu şekilde devam etti: “Sahnede talihsiz bir kaza geçirdik. Bizim eşyalarımızın arasına şoförümüzün kamyonu ile ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımızda malzemeleri taşırken malzemelerin arasından su bidonlarımızın yerine maalesef onları taşımışlar. Bidondaki maddeyi bizim bardaklara su diye boşaltmışlar. Benimde rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen vardır. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum. O mizansen zamanı geldi ve bunu tereddütsüz yaptım. İçtiğim o anda büyük bir acı hissettim, bir şeyin ters gittiğini hissettim. Allah’tan ilk sahnenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve çok kötü oldum. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık. Hiç kimse anlam veremedi bu duruma. Oyuncu arkadaşım Burçin Çalışkurun başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik.



