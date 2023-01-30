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Sünnet olmamak için evden kaçan çocuk 25 yıl sonra aile evine döndü! Annesiyle buluşma anları duygulandırdı

30.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Klaten eyaletinde yaşayan bir aile sünnet olmamak için henüz 13 yaşındayken evinden kaçan çocuklarıyla 25 yıl sonra bir araya geldi. Anne ve çocuğunun buluşma anları sosyal medyada duygusal anlar yaşatırken 25 yıl sonra oğlunu karşısında gören anne bayıldı.

Sünnet olmamak için evden kaçan çocuk 25 yıl sonra aile evine döndü! Annesiyle buluşma anları duygulandırdı

Endonezya’nın Klaten eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bölgenin sosyal refah koordinasyon ekibinde memur olarak çalışan Joko Prayitno, tam 25 yıl önce evden kaçan oğullarını geri getirmek için harekete geçti. Bantul adındaki bir başka kasabada evsiz olarak yaşayan 38 yaşındaki adam, 13 yaşındayken bıraktığı ailesiyle bir araya geldi. Ortaya duygusal anlar çıktı.

NEREDE OLDUĞUNU BULAMADILAR

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Evden kaçtığında 13 yaşında olduğu belirtilen ve ailesinin tüm aramalarına rağmen bir türlü bulamadıkları çocuğu 38 yaşında karşılarında gören köy halkı büyük bir coşku yaşadı. Sokaklarda yaşamasına rağmen fiziksel sağlığının yerinde olduğu belirtilen adamın akıl sağlığına dair ise birtakım sorunların olabileceği ifade edildi.

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Buluşmada konuşan adamın ablası, 1998 yılında sünnet olmaktan kaçmak isteyen kardeşinin kendilerini terk ettiğini söyledi. Kardeşinin uykuya yatmadan önce kendisini sünnet için hazırladığını ancak sabah uyandıklarında onu evde bulamadıklarını belirtti.

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Endonezya sünnet

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