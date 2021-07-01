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Sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

01.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı Davası’nın ardından ünlü isimlerden de 'taciz' itirafları geldi. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan “Neler Oluyor Hayatta” programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan sunucu Nur Tuğba Namlı "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. Gözyaşlarına boğulan sunucuya, partneri Hakan Ural destek oldu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla yaşanan taciz olaylarına isyan etti.

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BİR ANDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. İnfial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından program sunucusu Nur Tuğba Namlı canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

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"SUSMAYIN"

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi.

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Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı.

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"ANINDA FARK EDİP DURDURDUM"

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Namlı, "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi.
İsyan eden sunucu "Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın" diyerek çağrıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kanal D
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