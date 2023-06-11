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Süper Loto ne zaman çekiliyor, kaçta? Süper Loto ne kadar veriyor? 11 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

11.06.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 11 Haziran Pazar günü şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 11 Haziran akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, kaçta? Süper Loto ne kadar veriyor? 11 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı...

Süper Loto ne zaman çekiliyor, kaçta? Süper Loto ne kadar veriyor? 11 Haziran millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları merak edildi. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar gece boyunca Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? sorularını arattı. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 11 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 11 Haziran Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

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SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 6 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 20,8 milyon TL olarak açıklandı.

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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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