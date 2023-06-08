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Süper Loto sonuçları 8 Haziran açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango ile bilet ve çekiliş ekranı

08.06.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 8 Haziran Perşembe günü şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 8 Haziran akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları 8 Haziran açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? İşte Milli Piyango ile bilet ve çekiliş ekranı...

Süper Loto sonuçları 8 Haziran açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır? Milli Piyango ile bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 8 Haziran Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 8 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 6 Haziran Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

çekiliş topları

6 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı! SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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