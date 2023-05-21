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Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 21 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama

21.05.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 21 Mayıs Pazar günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 21 Mayıs akşamı bu haftanın son Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 21 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama

Süper Loto saat kaçta çekiliyor, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? 21 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 21 Mayıs Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

21 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

21 MAYIS SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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