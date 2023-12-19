HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

19.12.2023 18:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 19 Aralık 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Peki, 19 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Milli Piyango ile 19 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 19 Aralık Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 ARALIK AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ilk çekiliş heyecanı yaşanıyor. Süper Loto çekilişi 19 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Çok konuşulacak 'deprem' sözleri'EYT'liler kadar olamıyor muyuz?' Çok konuşulacak 'deprem' sözleri
Milli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecektiMilli Eğitim Bakanı tam söyleyecekken durdu: AK Partili o isme 'büyükşehir belediye başkanımız' diye seslenecekti
İsrail'den insani ara hamlesi: Hazırızİsrail'den insani ara hamlesi: Hazırız
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto sonuçları
En Çok Okunan Haberler
10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

10 bin TL'nin üstünde maaş alanlara yarar, altındakilere yaramaz! 2024 zamlı emekli maaşları için çizgiyi çekti...

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

'12 milyonluk araca nasıl biniyorsun?' diye soruldu, Oğuzhan Uğur'un yanıtı olay oldu! 'Ağzıma ölük ölük...'

Akşener'den zehir zemberek çıkış! İmamoğlu hemen yanıt verdi

Akşener'den zehir zemberek çıkış! İmamoğlu hemen yanıt verdi

AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan ‘uzaktan kumandalı yargı olmaz’ çıkışı

AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan ‘uzaktan kumandalı yargı olmaz’ çıkışı

'Bacaklarını kesmiş kutuya koymuş, öbür odada saklamış' Dehşet evi

'Bacaklarını kesmiş kutuya koymuş, öbür odada saklamış' Dehşet evi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.