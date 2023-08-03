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SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 3 Ağustos millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

03.08.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 3 Ağustos 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 3 Ağustos 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 3 Ağustos millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 3 Ağustos millipiyangoonline.com çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 3 Ağustos Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Süper Loto çekilişi 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

3 AĞUSTOS SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 AĞUSTOS 2023 bilet sorgulama! SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 AĞUSTOS 2023 bilet sorgulama!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 100.875.569,01 milyon TL olarak açıklandı.

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