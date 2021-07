Superman'in yönetmeni Richard Donner yaşamını yitirdi

1970 ve '80'li yıllarda yönettiği sayısız Superman, The Goonies, Mel Gibson'ın oynadığı Cehennem Silahı, Define Avcıları, 1976 yapımı korku klasiği The Omen, 1988 yapımı 'Scrooged' gibi filmlerin yönetmeni Richard Donner'in dün hayatını kaybettiği bildirildi. Donner, son 2006 yılında '16 Blocks' filmi ile kariyerini noktalamıştı.

Donner'ın ölümünü asistanı duyururken, ölüm sebebine dair yakınlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

'Goonies' filminin yıldızı Sean Astin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Richard Donner hayal edebileceğiniz en büyük, en gür sese sahipti. Büyük bir dikkatle filmleri yönetir, daha önce hiçbir erkekte görmediğiniz şekilde kahkaha atardı. Dick çok eğlenceliydi. Onun ne yaptığını fark ettiğimde 12 yaşımdaydım, Onu çok seviyorum" dedi.

'The Goonies'in üzerine inşa edildiği hikayenin yazarı, yönetmen Steven Spielberg, yaptığı açıklamada, Donner'ın 'filmlerine güçlü bir şekilde hakim olduğunu' söyledi.

Steven Spielberg reflects on the passing of Richard Donner, friend, and beloved director of THE GOONIES for Amblin Entertainment, who passed away today at 91.#RichardDonner #TheGoonies pic.twitter.com/6KSmKvWqVI