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Superman'in yönetmeni Richard Donner yaşamını yitirdi

07.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Superman, The Goonies, Cehennem Silahı, Define Avcıları gibi çok sayıda gişe rekoru kıran ikonik Hollywood filmlerinin yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Superman'in yönetmeni Richard Donner yaşamını yitirdi

1970 ve '80'li yıllarda yönettiği sayısız Superman, The Goonies, Mel Gibson'ın oynadığı Cehennem Silahı, Define Avcıları, 1976 yapımı korku klasiği The Omen, 1988 yapımı 'Scrooged' gibi filmlerin yönetmeni Richard Donner'in dün hayatını kaybettiği bildirildi. Donner, son 2006 yılında '16 Blocks' filmi ile kariyerini noktalamıştı.

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Donner'ın ölümünü asistanı duyururken, ölüm sebebine dair yakınlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

'Goonies' filminin yıldızı Sean Astin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Richard Donner hayal edebileceğiniz en büyük, en gür sese sahipti. Büyük bir dikkatle filmleri yönetir, daha önce hiçbir erkekte görmediğiniz şekilde kahkaha atardı. Dick çok eğlenceliydi. Onun ne yaptığını fark ettiğimde 12 yaşımdaydım, Onu çok seviyorum" dedi.

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'The Goonies'in üzerine inşa edildiği hikayenin yazarı, yönetmen Steven Spielberg, yaptığı açıklamada, Donner'ın 'filmlerine güçlü bir şekilde hakim olduğunu' söyledi.

Yapım şirketi Amblin aracılığıyla açıklamasını paylaşan ünlü yönetmen Spielberg ise "Onun etrafında olmak; en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla, en sadık müttefikle ve elbette, en büyük Goonie'yle takılmaya benziyordu" ifadelerini kullandı.


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