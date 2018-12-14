Süpermarket çalışanı öyle bir şekilde istifa etti ki...

Facebook'ta binlerce kişi Racicot'a destek verirken bazıları "Bunu yapabilecek bir kişiye kimse iş vermez" dedi.

Racicot'un anonsu başka bir iş bulduktan sonra yaptığı belirtiliyor.

'Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine…'

27 ülkede 11 binden fazla mağazası olan Amerikan Walmart süpermarket zincirinin Grande Prairie şubesinde 1,5 yıldır çalışan Racicot anonsunda, yöneticilerin çalışanlara kötü davrandığını ve haklarının sürekli kesildiğini söyledi.

Racicot, "Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine" diye başladığı ve küfürle bitirdiği anonsunda şöyle diyor:

"Bugün size burada kimsenin asla çalışmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Müdürlerimiz sürekli sözler veriyor ve bu sözlerini tutmuyorlar. Sürekli çalışanlara ne kadar değer verdikleriyle ilgili ahkam kesiyorlar ama bir ay önce şefim benim için 'zaman kaybı' dedi. Yönetim bana yardımcı olmadı.

"Yönetimin her fırsatta kesintiye gitmeye çalışıyor, ödeneklerimizi kesiyor. Ben sadık bir çalışanım ve artık bu saçmalıktan, sahte laflardan ve bu işten bıktım."