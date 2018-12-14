TREND

Süpermarket çalışanı öyle bir şekilde istifa etti ki...

BBC BBC
14.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

Kanada'nın Alberta eyaletinde bir süpermarket çalışanı, "Burada kimsenin çalışmaması lazım diyerek" istifasını müşteri anonsuyla duyurdu. Jackson Racicot adlı 17 yaşındaki çalışanın anonsunu kaydettiği videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süpermarket çalışanı öyle bir şekilde istifa etti ki...

Facebook'ta binlerce kişi Racicot'a destek verirken bazıları "Bunu yapabilecek bir kişiye kimse iş vermez" dedi.

Racicot'un anonsu başka bir iş bulduktan sonra yaptığı belirtiliyor.

'Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine…'

27 ülkede 11 binden fazla mağazası olan Amerikan Walmart süpermarket zincirinin Grande Prairie şubesinde 1,5 yıldır çalışan Racicot anonsunda, yöneticilerin çalışanlara kötü davrandığını ve haklarının sürekli kesildiğini söyledi.

_104799374_walmart

Racicot, "Müşteriler, personel ve yönetimin dikkatine" diye başladığı ve küfürle bitirdiği anonsunda şöyle diyor:

"Bugün size burada kimsenin asla çalışmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Müdürlerimiz sürekli sözler veriyor ve bu sözlerini tutmuyorlar. Sürekli çalışanlara ne kadar değer verdikleriyle ilgili ahkam kesiyorlar ama bir ay önce şefim benim için 'zaman kaybı' dedi. Yönetim bana yardımcı olmadı.

"Yönetimin her fırsatta kesintiye gitmeye çalışıyor, ödeneklerimizi kesiyor. Ben sadık bir çalışanım ve artık bu saçmalıktan, sahte laflardan ve bu işten bıktım."

Racicot'un "Yönetimi de, bu işi de, Walmart'ı da…" diyerek ahizeyi kapattığı sırada arkadan sevinç çığlıkları duyuluyor.

'ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM'

Jackson Racicot, daha sonra Edmonton Star gazetesine açıklamasında amacının çalıştığı süpermarket ve diğer şirketlerdeki çalışma koşullarına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Amerikan Washington Post gazetesine göre Walmart'tan yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek "İnternette dolaşan bu videonun varlığını biliyoruz ve düş kırıklığına uğradık. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz dahil tüm bireylere saygı Walmart'ın ana değerlerinden biridir" denildi

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Hayatının şokunu yaşadı!Hayatının şokunu yaşadı!
Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtıGörme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süpermarket istifa müşteri anonsu

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Uçakta taciz! Pantolon ve gömleğinin düğmeleri çözülmüş halde uyandı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Eskort kadına yapmadığını bırakmadı!

Eskort kadına yapmadığını bırakmadı!

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Vahşet! Üç çocuk genç kadına toplu tecavüz edip,öldürdü

Vahşet! Üç çocuk genç kadına toplu tecavüz edip,öldürdü

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metresini marketi basarak perişan etti

Market basıp metresini perişan etti!

Gözleri görmeyen yaşlı fillere piyano çalıyor

Gözleri görmeyen yaşlı fillere piyano çalıyor

Kuru yaprak sandı ama, hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı!

Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

"He-Man" böyle görüntülendi

"He-Man" böyle görüntülendi

Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.