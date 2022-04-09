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Şüpheli olayda 'cinayet mi intihar mı' tartışması! 'Ölüm haberi sahurda geldi'

09.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Ceylan Kılıç (29) başından vurulmuş halde bulundu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 çocuk annesi Kılıç'ın ölümünün ardından kocası Kerim Kılıç intihar iddiasında bulunurken Ceylan Kılıç'ın yakınları ise kocasından şüpheleniyor.

Şüpheli olayda 'cinayet mi intihar mı' tartışması! 'Ölüm haberi sahurda geldi'

Esenyurt'ta 29 yaşındaki Ceylan Kılıç evinde başından vurulmuş halde bulunup hastaneye kaldırıldı. Ancak 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı. Eşi, Ceylan Kılıç'ın intihar ettiğini öne sürdü, ailesi ise öldürüldüğünü iddia etti. Kadının kocası gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşayan Ceylan Kılıç, dün gece başından vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı. Kılıç hastanede hayatını kaybetti. Ceylan Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, eşi Kerim Kılıç gözaltına alındı. Ceylan Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, defnedilmek üzerine Esenyurt'ta gönderildi. Ceylan Kılınç'ın yakınları ise olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. 

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"ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ"

Ceylan Kılıç'ın cenazesini Adli Tıp'tan almak için gelen kardeşi Volkan Allahverdi, eniştesi Kerim Kılıç'ın ablasını öldürüp ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Allahverdi DHA'ya  şunları anlattı:

"Sabaha karşı saat 04.00 civarı, sahurda ablamın ölüm haberi geldi. Evin içinde silahla vurulmuş kafasından vurulmuş. Ablam silah falan kullanmasını bilmiyor. Eniştemin ağabeyi sabah 10.00 gibi bize haber verdi, 'Hastanedeyiz, oraya gelin' dedi. Hastaneye geldiğimizde kimse yoktu. Sadece amcası kalmıştı, eşi de ortalıkta yok, kaybolmuş." 

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Ablası ve eniştesinin bir aydır kavgalı olduğunu anlatan Volkan Allahverdi, "Ablamı öldürüp kaçmış. Çocukları sabah görmeye gittim, annelerinin öldüğünden haberleri yok" dedi. 

"BU CİNAYETTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DEĞİL"

Ablası vurulduğunda çocukların da evde olmadığını düşündüğünü söyleyen Volkan Allahverdi, "Çocuklar 5, 7, 2 yaşlarında. 'Anneniz nerede' diye soruyorum, 'Bilmiyoruz' diyorlar. Çocuklar evdeyken silah patlasa nasıl duyulmaz" diye konuştu. Ablasının intihar edecek bir insan olmadığını belirten Volkan Allahverdi,  "Şikayetçiyiz. Polis de kocası vurmuş diyor. Babam ablamın cenazesini görmüş. Kafasından vurulmuş ve darp izleri de var diyor. Cinayet bu, başka bir şey değil" dedi. 

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Şüpheli ölümle ilgili emniyette ifadesi alınan eşi Kerim Kılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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