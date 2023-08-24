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Şüpheli ölümde kan donduran iddia: Denize attılar! Çıkmak için çırpınırken...

24.08.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir gencin denizde boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Gencin ölümü şüpheli bulununca soruşturma başlatılmıştı. Görgü tanığının ifadesine başvurulan olayda, gencin denize atıldığı, sudan çıkmak için çabalarken başına şişeyle vurulup engellendiği ve böylece boğulduğu iddiasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 2 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Şüpheli ölümde kan donduran iddia: Denize attılar! Çıkmak için çırpınırken...

Alınan bilgiye göre, kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki iskelenin yakınında boğulan Abdülillah Karakaş'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, görgü tanığının ifadesine başvuruldu.

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DENİZE ATIP BAŞINA ŞİŞEYLE VURDUKLARI İDDİASI

Karakaş'ı denize attıkları, sudan çıkmak için çabaladığı sırada başına şişeyle vurup engelleyerek boğulmasına neden oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. (30) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli daha aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Abdülillah Karakaş (25), Ocaklar Mahallesi'nde 16 Ağustos Pazar günü sabaha karşı iskelenin yakınında çevredekiler tarafından denizden çıkarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin boğulduğu belirlenmişti. (AA)

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