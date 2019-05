Suratına ahtapot yapıştı! Sonrası daha da ilginç

Son zamanlarda sosyal medyada canlı yayın çok popüler oldu! Hatta videolarda beğeni ve izlenme almak için kullanıcılar öyle şeyler yapıyor ki bazıları gerçekten hayret edici.

Şimdiki hikayenin kahramanı olan Çinli vlogger (Video içerikler yayınlayan blogger) da sosyal medyada daha fazla izlenme uğruna yaptığı şey yüzünden başına bela aldı.

'Deniz kızı Little Seven' (Seaside girl Little Seven) olarak bilinen vlogger, Çin'in kısa video paylaşım platformu Kuaishou'da videolarını paylaşıyor.

Düzenli olarak deniz mahsullerini canlı yeme videoları çeken vlogger, bu sefer deniz mahsulleri tarafından o az daha yeniliyordu!

Klipte, kadın çaresizce hayvanın dokunaçlarını cildinden çekmeye çalıştığı için çığlık çığlığa kalıyor. Video başlarken kadın, yüzündeki ahtapot ile yeterince mutlu görülebilir, ancak daha sonra ahtapotun yapışkanlı süzgeçlerini suratından çıkaramayınca işler değişti.

"Bakın nasıl da süzgeçlerini geçirdi resmen suratımı emiyor" diyen vlogger ahtapot iyice yüzüne yapışınca panik yapmaya başladı ve çığlığı bastı.

Tam suratından ahtapotu alırken, yüzünde bir acı hissetti. Canlı canlı yenmeyi beklerken intikamını fena alan ahtapot kızın suratında yara izini bıraktı.

Videoyu izleyenler ise vlogger'ın yaptığı bu hareketi eleştiri yağmuruna tuttu.