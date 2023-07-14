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  4. Sürekli olarak başı ağrıyordu! Alnından 15 cm’lik solucan çıkınca doktorları bile şaşkına çevirdi

Sürekli olarak başı ağrıyordu! Alnından 15 cm’lik solucan çıkınca doktorları bile şaşkına çevirdi

14.07.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da sürekli olarak devam eden baş ağrısı şikayetiyle doktora başvuran bir adamın alnından 15 cm uzunluğunda solucan çıktı. İsmi açıklanmayan hastanın alnından girerek devamlı olarak ağrıya neden olan solucanın çıkartılmasından sonra doktorlar da şaşkına döndü.

Rusya’nın Novorossiysk kentindeki bir hastanede ismi açıklanmayan hasta bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Doktorlar yaptıkları incelemelerde hastanın alın bölgesinden şakaklarına doğru uzanan yabancı bir cismin varlığını gördü. Cerrahi operasyonla doktorlar hastanın şakaklarının etrafındaki derinin altına sıkışan 15 cm uzunluğunda bir solucanı çıkarttı. Sağlık uzmanları bile gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

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“SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ”

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Rusya’daki hastaneden yapılan resmi açıklamada, “Kaş bölgesindeki ağrılı şişlik şikayetiyle hastanemize başvuran bir hastanın cerahatli bir iltihaplanma sürecinden şüpheleniyorduk. Cerrahi müdahalenin ardından 15 cm uzunluğunda ince ve beyaz bir solucan bulundu. Sivrisinek ısırığından şüpheleniyoruz. Çünkü dirofilariasisin taşıyıcıları genellikle sivrisineklerdir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Solucan

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