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Sürekli olarak kusan hastanın boğazından ahtapot çıktı! Doktorları bile şaşkına çevirdi...

06.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur’da ismi açıklanmayan bir hasta sürekli olarak kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar CT taraması yaptıklarında hastanın yemek borusunda yoğun bir kitlenin olduğunu ortaya çıkarttılar. Yapılan cerrahi operasyonun sonrasında hastanın yemek borusunda sekiz bacaklı bir ahtapotun sıkıştığı anlaşıldı.

Sürekli olarak kusan hastanın boğazından ahtapot çıktı! Doktorları bile şaşkına çevirdi...

Singapur’da yaşayan ismi açıklanmayan bir hasta akşam yemeği yedikten kısa bir süre sonra sürekli olarak kusma ve nefes alamama şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktorlar, Singapurlu bir adamın boğazındaki rahatsızlığın yemek borusuna sıkışan sekiz bacaklı bir yumuşakçadan kaynaklandığını keşfettikten sonra şaşkına döndüler.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

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Doktorlar endoskopi yardımıyla hastanın yemek borusunda incelemeler yaptıktan sonra retrofleksiyon ile ahtapotu çıkartmayı başardılar. Hasta ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve iki gün sonra taburcu edildi.

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Singapur ahtapot

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