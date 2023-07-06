Sürekli olarak kusan hastanın boğazından ahtapot çıktı! Doktorları bile şaşkına çevirdi...

Singapur’da yaşayan ismi açıklanmayan bir hasta akşam yemeği yedikten kısa bir süre sonra sürekli olarak kusma ve nefes alamama şikayetleriyle doktora başvurdu. Doktorlar, Singapurlu bir adamın boğazındaki rahatsızlığın yemek borusuna sıkışan sekiz bacaklı bir yumuşakçadan kaynaklandığını keşfettikten sonra şaşkına döndüler.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Doktorlar endoskopi yardımıyla hastanın yemek borusunda incelemeler yaptıktan sonra retrofleksiyon ile ahtapotu çıkartmayı başardılar. Hasta ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve iki gün sonra taburcu edildi.