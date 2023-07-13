15 yaşındaki kızı taciz ederek görüntülerini çekti! Anne ve babadan tacizciye alışveriş merkezinin ortasında kırbaçlı ceza...

Çin'in Huaibei kentindeki bir alışveriş merkezinde bir anne ve baba 15 yaşındaki kızlarını taciz ederek onları kameraya kaydeden bir gence kırbaçla ceza verdi. Yerel basında yer alan haberlere göre genç kızın kendisiyle birlikte olması için zorlayan genç adam sonrasında çektiği görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı. Olayın kızın ailesi tarafından öğrenilmesi üzerine anne ve baba duruma müdahale etti. Önce tacizci olduğu iddia edilen çocuğun yerini bulan aile sonrasında onu cezalandırmak için ilginç bir yol seçti.

“O DAHA 15 YAŞINDA UTANMALISIN”

Tacizci olduğunu iddia edilen kişiyi alışveriş merkezinin ortasında yakalayan anne ve baba, 15 yaşındaki kızlarının önünde genç adamı kemerle kırbaçlamaya başladı.

Söz konusu görüntülerde anne öfkeyle tacizcinin sırtına kemerle vururken bir yandan da, “O daha 15 yaşında utanmalısın. Kendine erkek mi diyorsun?” dediği duyuldu.

POLİSLER OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Seks suçlusu olduğu iddia edilen kişinin kanlar içinde yerde baygın halde yattığı sırada polisler olay yerine geldi. Tacizci olduğunu iddia edilen kişi tutuklandı ve tecavüz iddiasıyla suçlanarak yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde ise 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.