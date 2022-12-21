Sürekli olarak yiyorsanız dikkat! Damarları tıkayan yiyecekler... Kalp krizi ve felç riskini artırıyor

Damar tıkanıklığı toplumda sıklıkla görülen sağlık sorunları arasında bulunmaktadır. Damar tıkanıklığı genellikle belirti vermeden ilerleyerek kalp krizi ve inme riskini artırmaktadır. Damar tıkanıklığına neden olan çok çeşitli gıdalar bulunur. Araştırmalar, sürekli yediğiniz atardamarlarınızı tıkayabilecek yiyecekler olduğunu ve hangisinden kaçınacağınızı veya sınırlandıracağınızı bilmenizin hayatınızı kurtarabileceğini gösteriyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Tıkalı arterler, plak biriktiğinde ve vücuttaki dokulara ve hayati organlara kan akışını kısıtladığında meydana gelir. Durum ateroskleroz olarak adlandırılır ve kalp , beyin, kollar, bacaklar, pelvis ve böbreklerdeki arterler dahil olmak üzere hemen hemen her parçanızı etkileyebilir. Hangi arterlerin etkilendiğine bağlı olarak farklı adları vardır. "Aterosklerozla bağlantılı hastalık, Amerika'da önde gelen ölüm nedenidir. 45 ila 84 yaş arasındaki Amerikalıların yaklaşık yarısında ateroskleroz vardır ve bunu bilmezler." Ateroskleroz ölümcül ve tehlikelidir, ancak önlenebilir. Yemek seçimleri bu duruma büyük ölçüde katkıda bulunur.

BAZI YİYECEKLERİ SINIRLANDIRILABİLİR

Tıkanmış arterler sessiz bir katildir ve genellikle koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, inme ve hatta ölüm gibi kalp sorunları gibi önemli bir sağlık sorunu olana kadar belirti göstermezler. Her zaman rutin doktor ziyaretlerinizi sürdürmeniz tavsiye edilir ve Dr. Mitchell, "Yeterince erken teşhis edilirse, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri, daha önemli hasarlar oluşmadan tıkanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir" diye açıklıyor. Belirli yiyecekleri sınırlamak ve bunlardan kaçınmak, ateroskleroz riskini azaltmanın yanı sıra kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

DAMAR TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ

Ani görme kaybı

Bulanık görme

Vücudun bir yarısında uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı ve hissizlik

Yürüme güçlüğü

Denge bozukluğu

Bilinç bulanıklığı

Konuşma bozukluğu

Baş dönmesi

DAMARLARI TIKAYAN YİYECEKLER

PASTIRMA

Pastırma, tıkanıklığa yol açabilecek kadar yüksek yağ içeriğine sahip olabilir. Yüksek doymuş yağ seviyeleri, cilt hücrelerinin dehidrasyonuna neden olabilen ve kalp krizi veya felce yol açan kan damarlarının kademeli olarak daralması olan ateroskleroza katkıda bulunabilen iltihaplanmayı teşvik eder. Bu nedenle, ne kadar pastırma yediğimizin farkında olmamız önemlidir. "Pastırmayla ilgili bir başka büyük sağlık riski de, sodyum açısından yüksek olabilmesidir. Çoğu insan, pastırmada bulunan yüksek düzeydeki tuz ve diğer koruyucuların farkında değildir, bu da onların günlük ihtiyaçlarının farkında olmadan çok fazla pastırma tüketmelerine yol açar." alımı önerilen limitlerin çok ötesine geçti. Bu, su tutma ve kan basıncının yükselmesi gibi bir dizi soruna yol açabilir."

TEREYAĞ

Mitchell, " Tereyağı, yiyecekleri tatlandırmanın enfes bir yoludur ve çok yönlülüğü onu çoğu mutfakta bariz bir temel malzeme haline getirir. Çökmekte olan ikramları pişirmekten lezzetli yemeklere lezzet katmaya kadar her şey için kullanılabilir. Ancak, tereyağı kullanmanın dezavantajı yüksek doymuş yağ seviyeleri, aşırıya kaçmadan tüketilirse arterlerin tıkanmasına ve istenmeyen kolesterol seviyelerine neden olabilir. Bu nedenle, tereyağı tüketimi söz konusu olduğunda ölçülü olmak önemlidir. Tereyağı ne kadar lezzetli olursa olsun, onunla ilişkili sağlık risklerini bilmek yardımcı olacaktır.

Tükettiğiniz tereyağı miktarını azaltmak veya daha sağlıklı ikameler bulmak istiyorsanız, size açık olan birkaç seçenek vardır. Bir seçenek, doymuş yağ içeriği azaltılmış, az yağlı bir süt ürünlerine geçmektir. Fındık, tohum ve hatta zeytinyağı gibi bitkilerden yapılan margarin gibi tariflerde değiştirilmek üzere özel olarak tasarlanmış vegan sürülebilir ürünler de vardır. Ek olarak, bir tarif eritilmiş tereyağı gerektiriyorsa, elma püresi veya ezilmiş muz da kullanılabilir. Birçok aşçı kek ve diğer tatlıları pişirirken muz kullanır. Her şey başarısız olursa, tarifte belirtilen tereyağı miktarının yarısını sızma zeytinyağı ile değiştirmek, doymuş yağ alımınızı azaltmanın başka bir yoludur.

BİSKÜVİ

Mitchell şöyle açıklıyor: " Bisküviler , öğle ve akşam yemeklerinde lezzetli bir garnitür olarak veya gün boyunca atıştırmalık olarak dünyanın her yerinde yenir. Küçük ve zararsız görünseler de genellikle çok kalorilidirler ve bu da onları önemli bir parça haline getirir. Ne yazık ki, tereyağı, krema, tuz ve şeker gibi malzemeler, bu ikramların doymuş yağ ve sodyum bakımından yüksek olmasına neden olur; bu iki şey, fazla yenilirse kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinizi artırabilir. Çok fazla bisküvi yiyorsanız sertleştirilmiş arterler ve diğer sağlık sonuçları ile bağlantılı olan trans yağ kaynaklarını tüketme olasılığınız daha yüksektir.

Bisküvi yemek, kendinizi şımartmak ve enerjilendirmek için harika bir yol olabilir, ancak amacınız sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmekse, bisküvilerden keyif alma şeklinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Basit bir öneri, geleneksel bisküviler yerine tam buğday bisküvileri veya diğer kalp sağlığına sahip tahıllardan yapılanları seçmek olacaktır. Bu sağlıklı bisküvileri taze meyve ve az yağlı yoğurt gibi besin değeri katan seçeneklerle de kombinleyebilirsiniz. Kalori alımınızı daha da azaltmak için, kurabiye veya incir çubukları gibi daha küçük çeşitleri tercih edebilirsiniz."

TAM YAĞLI SÜT VE PEYNİR

Mitchell'e göre, "Tam yağlı süt ve peynir , yediğimiz yiyeceklerin çoğunda süt ürünleri çok sık kullanıldığından, bireyler ve toplum için gerçek bir sağlık sorunu teşkil ediyor. inme ve kalp krizinin ana nedeni - hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden ikisi. Bu nedenle, normal diyetinize dönmeden önce her gün tam olarak ne kadar süt ve peynir tüketmeniz gerektiğini anlamak önemlidir. Sağlık uzmanları süt ürünleri alımını günde en fazla 2 porsiyonla sınırlandırırken, bunun çoğunu soya sütü veya badem sütü gibi sağlıklı alternatiflerle değiştirmek diyeti sağlıklı beslenme seçenekleriyle dengelemek için zaman ayırmak, formda ve aktif kalmamıza yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir.

Diyetimizdeki tam yağlı süt ve süt ürünleri miktarını azaltmak, genel sağlığımızı iyileştirmenin harika bir yolu olabilir. Etkili bir strateji, porsiyon boyutlarını azaltmaktır. Örneğin, her gün düzenli olarak bir kase yoğurt yemek yerine, tek porsiyonluk bir porsiyon boyutunu seçebiliriz. Ayrıca yağsız süt veya yoğurt gibi popüler süt ürünlerinin düşük yağlı versiyonlarını yüksek protein içeriğine sahiptir. Daha az yağlı olanları da tercih edebiliriz. Ek olarak, soya, hindistancevizi, yulaf veya badem sütü gibi süt ürünü olmayan alternatifler, geleneksel süt ürünlerinde bulunan ekstra doymuş yağ ve kolesterol olmadan eşit derecede lezzetli bir ikame sağlar. Ayrıca, tam yağlı peynir yerine yağı azaltılmış sütten yapılan keçi peyniri almak, yağ alımını azaltabilir ve yemeklere lezzetli bir tat katabilir."

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Mitchell, "Gıdaları derin yağda kızartmak, yemekleri hızlı bir şekilde hazırlamanın yaygın bir yoludur, ancak sağlığınız için büyük riskler oluşturabilir. Derin yağda kızartma yiyecekleri, atardamarların tıkanmasını teşvik eden sağlıksız gres ve yağla kaplar. Yağ miktarı ve kızarmış yiyeceklerdeki kolesterol şiddetli bir şekilde yükselir, bu da kan basıncının artmasına ve kalp hastalığı ve felç riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, kızarmış yiyecekler genellikle diğer pişirme yöntemlerine göre iki, hatta üç kat daha fazla yağ gerektirir, bu da öğünün dolu olmasına neden olabilir. Kızarmış yiyecekleri tüketirken ölçülü olmanın anahtar olduğunu hatırlamak önemlidir.

Arterleri tıkayan yağlar veya bunun neden olabileceği iltihaplanma konusunda endişelenmenize gerek kalmadan kızarmış yiyecekleri yemenin harika bir yolu, kızartmak yerine fırında pişirmektir. Pişirme, aynı derecede iyi bir tatla sonuçlanan kolay ve hızlı bir alternatif sunar. Ek olarak, havada kızartma ve fırında kızartma da yağ kullanımının azalması nedeniyle her ikisi de daha sağlıklı seçenekler olan kızarmış yiyecek tatlarının tadını çıkarmanın mükemmel yollarıdır."



