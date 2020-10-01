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Surf and Turf nedir? MasterChef Surf and Turf nasıl yapılır? Surf and Turf tarifi nedir?

01.10.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Surf and Turf nedir? MasterChef Surf and Turf nasıl yapılır? Surf and Turf tarifi nedir?

MasterChef Surf and Turf tarifiyle yeniden gündeme geldi. Çok sayıda izleyicinin ilk kez duyduğu Surf and Turf tarifi ile merak uyandırdı. Programda Surf and Turf Mehmet Şef tarafından yapıldı ve yarışmacıların da bu yemeği yapması beklendi. Peki, Surf and Turf nedir? Surf and Turf nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasında yapılan Surf and Turf yarışmanın sıkı takipçileri tarafından oldukça merak edildi. Çok sayıda kişi Surf and Turf tarifi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Programda Mehmet Şef tarafından yapılan ve özel tekniklerin kullanıldığı yemeğin, yarışmacılar tarafından başarıyla yapılması beklendi. Surf and Turf MasterChef Türkiye programının en dikkat çeken yemeklerinden bir tanesi oldu. Peki, Surf and Turf ne demek? Surf and Turf tekniği nedir?

SURF AND TURF NEDİR?

Çok sayıda lezzetin bir araya getirilerek eşsiz bir sunuma dönüştüğü Surf and Turf kolay bir yemek gibi görünse de aslında oldukça uğraştırıcı. Bonfile ile karidesin bir araya geldiği yemekte farklı deniz ürünleri ile farklı kırmızı et çeşitleri kullanılarak surf and turf yemekleri hazırlanıyor. Yarışmacılar da özellikle MasterChef’te Mehmet Şef tarafından hazırlanan Surf and Turf tabağının klasik bir tabak olmadığını belirtti.

Surf and Turf nedir? MasterChef Surf and Turf nasıl yapılır? Surf and Turf tarifi nedir?

Bol protein içeren bir yemek olan Surf and Turf yemeği besleyici olmasının yanı sıra oldukça şık bir görünüme de sahip. Bu nedenle lüks restoranların menülerinde veya davet sofralarında kendine yer bulmayı başarıyor. Masterchef Surf and Turf yemeği yapılmasıyla yarışmacıları oldukça zorladı. Çok sayıda izleyici de bu yemeğin detaylarını merak ediyor.

SURF AND TURF MALZEMELERİ

  • 300 gram jumbo karides
  • 4 diş sarımsak
  • 20 gram biberiye
  • 20 gram soya sos
  • 6 gram balık sos
  • 10 gram siriracha sos
  • 80 gram tereyağı
  • 60 gram un
  • 100 ml krema
  • 5 gram mürekkep balığı mürekkebi
  • 100 gram kinoa
  • 15 ml zeytinyağı
  • Tuz
  • Beyaz biber
  • 3 tane limon
  • 100 gram tereyağı
  • 120 gram bonfile
  • 15 gram bal
  • 5 gram hardal
  • Karabiber
  • Tuz
  • 5 tane arpacık soğan
  • 6 tane havuç
  • 1 tane patates
  • 2 tane anason
  • 50 ml oyster sos

SURF AND TURF NASIL YAPILIR?

Surf and Turf Mehmet Şef tarifi, yarışmacıların yaptığı şekliyle televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle takip edildi. Oldukça ilgi çekici ve özel bir tarife sahip olan surf and turf yemeği evde denemek isteyenler için de açıklayıcı bir reçeteye sahip. Surf and Turf tekniği ve kullanılan malzemelerin miktarları ile ilgili olarak özen gerektiriyor. Tarifte ilk olarak karideslerin kabukları temizleniyor. Kabuk kısımları bir tencerenin içerisinde sarımsak, soya sos, balık sos, biberiye, siriracha ile kavruluyor ve terletiliyor. Sonrasında içine 600 ml kadar su ekleyerek 30 dakika pişiriliyor.

Surf and Turf nedir? MasterChef Surf and Turf nasıl yapılır? Surf and Turf tarifi nedir?

Ardından pişmiş olan kabuklu karışım blenderdan geçiriliyor ve süzülüyor. Un ve tereyağı da bir yandan tavada kavruluyor ve içine krema ekleniyor. Sonrasında karides biskle birleştirilip sos hazır hale getiriliyor. Bir yandan havuç ve patates soyuluyor ve anasonla beraber kaynatılıyor. Kinoalar 10 dakika boyunca haşlanıyor. Haşlandıktan sonra içine beyaz biber, tuz, zeytinyağı ve limon ekleniyor. Bir başka taraftan hardal, tuz, karabiber ve bal ile karışım yapılıyor ve bu karışımla et dinlendiriliyor.

Surf and Turf tarifi devamında arpacık soğan ikiye bölünüyor, tavada soteleniyor ve biber ve tuzla beraber lezzetlendirilerek kenara ayrılıyor. Bal ile oyster sos karıştırılıyor ve suyla inceltilip kıvam veriliyor. Mürekkep ve bir çay kaşığı kadar bal, suyla çırpılıp sürülebilir bir hale getiriliyor. Patates ve havuçlar blenderdan geçirilerek tereyağı, tuz ve karabiberle tatlandırılıyor. Surf and Turf yemeği tarifinde sona gelinirken et tereyağında pişiriliyor, aynı şekilde kafalı karidesler de pişiriliyor ve üstleri mürekkepli karışım sürülerek kinoayla kaplanıyor. Surf and Turf sunum aşamasında tabağa önce et, üstüne karides, yanına havuç püresi, arpacık soğanın içine oyster sos ve bisk gelecek şekilde konularak bir tabaklama yapılıyor.

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