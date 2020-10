Surf and Turf nedir? MasterChef Surf and Turf nasıl yapılır? Surf and Turf tarifi nedir?

MasterChef yarışmasında yapılan Surf and Turf yarışmanın sıkı takipçileri tarafından oldukça merak edildi. Çok sayıda kişi Surf and Turf tarifi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Programda Mehmet Şef tarafından yapılan ve özel tekniklerin kullanıldığı yemeğin, yarışmacılar tarafından başarıyla yapılması beklendi. Surf and Turf MasterChef Türkiye programının en dikkat çeken yemeklerinden bir tanesi oldu. Peki, Surf and Turf ne demek? Surf and Turf tekniği nedir?

SURF AND TURF NEDİR?

Çok sayıda lezzetin bir araya getirilerek eşsiz bir sunuma dönüştüğü Surf and Turf kolay bir yemek gibi görünse de aslında oldukça uğraştırıcı. Bonfile ile karidesin bir araya geldiği yemekte farklı deniz ürünleri ile farklı kırmızı et çeşitleri kullanılarak surf and turf yemekleri hazırlanıyor. Yarışmacılar da özellikle MasterChef’te Mehmet Şef tarafından hazırlanan Surf and Turf tabağının klasik bir tabak olmadığını belirtti.

Bol protein içeren bir yemek olan Surf and Turf yemeği besleyici olmasının yanı sıra oldukça şık bir görünüme de sahip. Bu nedenle lüks restoranların menülerinde veya davet sofralarında kendine yer bulmayı başarıyor. Masterchef Surf and Turf yemeği yapılmasıyla yarışmacıları oldukça zorladı. Çok sayıda izleyici de bu yemeğin detaylarını merak ediyor.