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Surf and Turf nedir, nasıl yapılır? Surf and Turf'ün tarihçesi ve püf noktaları

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.12.2024 02:09
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Dünya mutfaklarından farklı lezzetler tatmayı ya da tarifler denemeyi sevenlerin iyi bildiği, özellikle son zamanlarda gündeme gelen çeşitli yiyecek ve içecekler vardır. Bunlardan biri de deniz mahsullerini hem hazırlamayı hem de tüketmeyi çok sevenlerin tercih ettiği surf and turf tarifidir.

Surf and Turf nedir, nasıl yapılır? Surf and Turf'ün tarihçesi ve püf noktaları

Son zamanlarda trend olan ve adı sıkça duyulan surf and truf, aslında geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir lezzettir. Amerika’da özellikle orta halli aileler tarafından çok sık tüketilen ve tercih edilen surf and turf hem besleyici hem de doyurucu özelliği ile bilinir.

Surf and Turf nedir?

Mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerin son zamanlarda adını çok duyduğu surf and turf, aslında deniz ürünleri ile kırmızı etin bir tabakta buluşması anlamına gelir. Belli bir lezzet bütünlüğü ve uyum içinde bir tabakta buluşturulan kırmızı et ve deniz ürünleri son dönemin gözde yiyeceklerindendir.

Adı son yıllarda çok fazla anılmaya başlasa da aslında çok daha eski tarihlerden beri bilinen surf and turf, deniz ürünlerini ve kırmızı eti beli bir damak tadı ve lezzet uyumu ile bir araya getirir. Farklı lezzetler farklı surf and turflar olarak hazırlanır.

Surf and Turf'ün tarihçesi ve püf noktaları nelerdir?

Surf and turf 1960’lı yılların başında ilk kez Amerika’da ortaya çıktığı bilinen bir lezzettir. Orta sınıf olan ailelerin hem doyurucu hem de besleyici olması nedeniyle çok sık tercih ettikleri bir beslenme çeşididir.
Ancak zaman içinde gelişmiş ve günümüzde lüks lokantaların menülerinde yer alır hâle gelmiştir. Ayrıca bugün birçok evin mutfağında da surf and turf hazırlanmakta, öğünlerde tüketilmekte ve davetlerde servis edilmektedir.

Surf and Turf nasıl yapılır?

Surf and Turf tarihçesi çok eskilere dayanan, 60!lı yıllardan bu yana yapılan ve tüketilen bir yiyecektir. Hem kırmızı et hem de deniz ürünleri bir tabakta belli bir uyum içinde birleştirilir. Son zamanlarda çok konuşulan ve yapılan Surf and Turf püf noktaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Et ve deniz ürünleri uyumlu olarak seçilir.
  • Malzemeler önceden marine edilmelidir.
  • Pişirmeden önce bir araya getirilecek ürünler yan yana durmamalıdır.
  • Kullanılacak ürünler pişirme işleminden önce uzun süre marinasyonda bekletilmelidir.
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tarif
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