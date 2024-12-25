Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep kentinde bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiaları gerekçe gösterilerek yapılan protestolarda ölen ve yaralananlar olurken, ülkenin geçici hükümeti, devrik rejim unsurlarının "provokasyonlar" tertiplediği açıklamasında bulundu.

BİRÇOK İLDE MEYDANLARA İNDİLER

Halep kentinde din adamı Ebu Abdullah Hasibi'nin türbesine zarar verildiği iddialarına ilişkin videoların bazı sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşıma girmesinin ardından Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak eylem yaptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Topluluklar protestolarda "Aleviyye" ve “Ya Ali Ya Ali" şeklinde sloganlar atarken, Humus ve Tartus'da eylemciler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedelerde çıkan çatışmada taraflardan ölen ve yaralananlar oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Humus'ta 18.00-08.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Geçici hükümete bağlı güvenlik güçlerinin son 3 gündür Lazkiye ve Tartus illeri başta olmak üzere bazı kentlerde, devrilen rejimin Suriye’de savaş suçları işlemiş yetkilileriyle ilgili arama tarama çalışmalarına hız vermişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: VİDEOLAR ESKİ

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Halep vilayetindeki bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video olup, kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

"DEVRİK REJİM SALDIRILAR DÜZENLEDİ"

Açıklamada, Suriye'nin kıyı kesimlerindeki devrik rejimin bazı unsurlarının olayları fırsat bilip güvenlik güçlerinin silahlı saldırılar düzenlediği ve güvenlik güçlerinden ölenler olduğu kaydedildi.