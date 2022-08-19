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Suriyeli kadın kocasının boğazını keserek öldürmüştü! Müebbet hapis istemi... Yasak aşk iddiası

19.08.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Muğla'da yabancı uyruklu Reyem Eslemen Muhammed, şiddet gördüğünü gerekçe göstererek eşini boğazından keserek öldürmüştü. ortada kalan ikisi ikiz 5 kız çocuğuna dede sahip çıkarken, Reyem Eslemen Muhammed için müebbet hapis istendi. Öte yandan ölen kişinin kardeşi yengesinin yasak aşk yaşadığını iddia ederek, ''Yengem Reyem'in Velid adında sevgilisi vardı. Velid benim evimde ağabeyimi tehdit etti" dedi.

Suriyeli kadın kocasının boğazını keserek öldürmüştü! Müebbet hapis istemi... Yasak aşk iddiası

Suriye uyruklu 56 yaşındaki Samir Muhammed , 2021 yılının Eylül ayında Muğla'da tartıştığı eşi Reyem Eslemen Muhammed'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Samir Muhammed toprağa verilirken, gözaltına alınan Reyem Eslemen Muhammed tutuklandı.

Babanın mezara annenin cezaevine girmesinden sonra çiftin, en küçüğü 9 aylık ikizler ile en büyüğü 5 yaşında 5 kız çocuğu dedeleri tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

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Özkurtuluş Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Halid Muhammed, yetim kalan 5 kız torununa bakacak imkanı olmadığını söyledi. Savaştan ve bombardımandan kaçtıklarını anlatan Muhammed, "Suriye'deki evimiz yıkıldı ben ve çocuklarım Türkiye'ye göç ettik. 9 yıldır Türkiye'deyiz oğlum Muğla'ya çalışmaya gitti. 5 kız çocuğu var. Aralarında çıkan tartışma yüzünden eşi oğlumu öldürdü. Çocuklara ben bakıyorum ama imkanım yok. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. En önemlisi bu küçük torunum henüz 3 yaşında kanser tedavisi olması gerekiyor ve benim maddi imkanım yok" diye konuştu.

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MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Öte yandan Yeni Asır'ın haberine göre, görülen davada Reyem Eslemen Muhammed'in müebbet hapsi istendi. Muhammed, kocasından sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

Muhammed, "Kocamdan sürekli dayak yiyordum. Telefonuma mesajlar geliyordu. Bir gece telefonuma mesaj geldi. Adı Samir'di. Benim okumam yazmam da yok. Ben de mesaj atan kişiyi aradım, kim olduğunu sordum. Tartışma bu yüzden başladı" dedi.

''YENGEMİN SEVGİLİSİ VARDI''

Ölen Samer Al Muhammed'in kardeşi İbrahim Al Muhammed ise, "Yengem Reyem'in Velid adında sevgilisi vardı. Velid benim evimde ağabeyimi tehdit etti" dedi. Duruşma, Reyem Eslemen Muhammed'in tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet suriye
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