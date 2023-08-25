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Suriyeli olduğunu söyleyip, "Türk çalıştırmam" demişti! Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

25.08.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini Suriyeli lokantacı olarak tanıtan bir kişinin, "Türk çalıştırmam" sözleri büyük tepki çekti. Videodaki kişinin bir Türk ve Bursa’nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğu öğrenildi. Savcılığın hakkında yakalama kararı verdiği O.A.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Suriyeli olduğunu söyleyip, "Türk çalıştırmam" demişti! Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada dün dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler’e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa’nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu O.A.D. olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu O.A.D. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de O.A.D.'yi gözaltına alındı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye’ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, ’Ben yabancı çalıştırmıyorum’" iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.

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BİR ÇOK SİYASİ PAYLAŞIMI ALINTILADI

Gözaltına alınan O.A.D.’nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı. O.A.D.’nin sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya suriyeli

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