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Sürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem Kobal

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Star TV ekranlarında olacak olan Barış Arduç’un partneri için Sinem Kobal’ın kapısı çalındı. Oyuncu, gelen teklife sıcak bakıyor

Sürpriz ikili: Barış Arduç ve Sinem Kobal

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç Star TV ekranlarında seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturacağı öğrenilen dizinin cast çalışmaları başlarken oyuncunun partneri için sürpriz bir ismin kapısı çalındı.

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SİNEM KOBAL GELEN PROJELERİ KENAN İMİRZALIOĞLU'NA DANIŞIYOR

Sektörde konuşulanlara göre; Barış Arduç için yapım şirketi Sinem Kobal ile görüştü. En son rol aldığı ‘Analar ve Anneler’ dizisiyle bekleneni veremeyen oyuncu ise proje seçiminde bir hayli titiz davranıyor. Yeni sezonda ekranda olmak isteyen Sinem Kobal, gelen projeleri ise eşi Kenan İmirzalıoğlu’na danışıyor.

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