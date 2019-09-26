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Sürpriz nikahın ardından Melike İpek Yalova'dan bebek açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.

Sürpriz nikahın ardından Melike İpek Yalova'dan bebek açıklaması!

Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı:

"Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Bir de beni biraz tombiş bulanlar olmuş, şöyle cevap vereyim hayatımda en düşük kilom 41’di, o zaman bile kavun yutmuş gibi göbeğim vardı. ‘Peki nasıl bazen var göbeğin, bazen yok?’ derseniz, göbeğimi içime çekmek benim ata sporum.

Son olarak gelinliğin tam halini merak etmişsiniz onu da en sona ekledim. Hepinizi çok seviyorum ve şimdi çalışmaya dönüyorum. İyi geceler, öpücükler…" (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
şevval sam sosyal medya

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