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Survivor 2018 14. bölüm fragmanı! 'Survivor All Star'da şimdi hangi kurdu yiyecekler?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 00:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 1 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 14. bölümün tanımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümüne All Star takımında iç hesaplaşmalar yaşanıyor. Nihat Doğan ve Ümit Karan, Turabi'yi ve diğer takım arkadaşlarını eleştirerek, oyundan kaçtıklarını ve kaybetme korkuları olduğunu söyledi. Hakan Hatipoğlu ise Survivor All Star takımı için ilginç bir yorum yaparak, 'Orada herkes kurt. Şimdi hangi kurdu yiyecekler' dedi.

Survivor 2018 14. bölüm fragmanı! 'Survivor All Star'da şimdi hangi kurdu yiyecekler?'

Survivor 2018'de All Star takımında kamplaşmalar daha belirgin hale gelmeye başladı. Survivor'ın yeni bölümünde Ümit Karan, Turabi ve diğer takım arkadaşlarını eleştirerek, 'Oynamak arzusu kaybolmuş bazı insanlarda kaybetme korkusu başlamış. Oyundan kaçmayan arkadaşlar istiyorum' dedi.

Murat Ceylan ise takımın kaybetmesinin nedenini fiziklerindeki düşüşe bağldı. Nihat Doğan da Murat'ı eleştirerek, "Niye kendisini öne atıyorum anlamıyorum' şeklinde konuştu. Survivor'ın son ödül oyunu ve iyi ada oyunlarında All Star takımı kaybetmişti.

Gönüllüler'den All Star'a geçen Ecem Karaağaç da belindeki sakatlıktan dolayı yarışmadan ayrıldı. Hakan Hatipoğlu All Star takımında yaşanan bu zorunlu vedayı ilginç sözlerle yorumladı: 'Karşı adada aslanın önüne atılacak bir kuzu gitti. Şimdi orada herkes kurt. Hangi kurdu yiyecekler'

HAFTANIN EN İYİ YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2018'de yarışmacılar arasında performans ödülünü de Acun Ilıcalı ilk defa açıkladı. Geçen haftanın en iyi iki erkek ve iki kadın yarışmacıya bu hafta kek ödülü verildi. Erkeklerde en yüksek performansa sahip iki yarışmacının yüzdeleri de aynı oldu. All Star'dan Ümit Karan ve Adem Kılıçcı haftanın en başarılı iki erkek yarışmacısı oldu. Kadınlarda ise birinci isim Gönüllüler'den Yağmur olurken, ikinci ise All Star'dan Damla oldu.

SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 27 Şubat Salı yayınlanan 13. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımı sigara böreği ödülü için yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen ödül oyununda Gönüllüler takımı All Star'ı 10-8 yenerek börek ödülünü kazandı.

RUMEN TAKIMIYLA RÖVANŞ MAÇI GELİYOR

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz hafta Türkiye ve Romanya'nın Survivor yarışmacıları arasında oynanan yarışmanın rövanşının olacağını söyledi. Türkiye adına All Star'ın yarıştığı oyunda, Rumen takımı ödülü kazanmıştı. Rumen takımıyla rövanş maçı Survivor'ın Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ekrana gelecek.

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