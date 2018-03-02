Survivor 2018 15. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu Turabi'ye meydan okudu 'Gereken karşılığı vereceğim'

Survivor'da geçmişten gelen Hakan ve Turabi kavgaları bu sezon da ilk bölümlerde yaşanmıştı. Ancak Survivor 2018'in ilk bölümlerinde Hakan Hatipoğlu, ödül oyunu sırasında başını bariyerlere vurarak yaralanmış ve 10 güne yakın süre Survivor'dan uzak kalmıştı.
Survivor doktoru Metin Kuş'un bir ay yarışmalara katılmaması şartıyla adaya geri dönen Hakan Hatipoğlu, Turabi'ye yeniden meydan okudu. Survivor 2018'in 2 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında, Hakan'ın 'Ben Turabi'nin böyle ortalıkta meydanda tek başına gezmesine tahammül edemiyorum. Döndüğüm zaman ona gereken karşılığı vereceğim.' sözleri yeni bir kavganın kıvılcımını ateşleyecek gibi görünüyor.
Survivor 2018'in 15. bölümünde, geçen hafta yataklı iyi adayı kaybeden All Star takımı son iyi ada ödülünü kazanmasıyla eski evlerine geri döndüler. Ancak Gönüllüler takımının bir kaç gün yaşadığı adayı kirli halde bırakması All Star yarışmacılarının tepkisini çekti. Gönüllüler takımına tepki gösteren Ümit Karan, '5-0 net bir skorla hak ettiğimiz evimizi geri aldı. Şunu da anlattık evini kimseye teslim etmemeli. Aslan yattığı yerden belli olur.' dedi.
SURVIVOR'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor 2018'in son bölümünde, ödül ve iyi ada oyunlarından kıyasıya mücadeler yaşandı. Börek ödüllü ilk oyunu All Star takımı kazanmayı başardı. Yataklı baraka ve un ödüllü ikinci oyunda da, ikişer erkek yarışmacı mücadele etti. All Star takımı bu oyunu 5-0 gibi açık bir farkla kazanmayı başardı ve yataklı adaya geri dönme hakkı elde ettiler.
Survivor 2018'in 1 Mart Perşembe yayınlanan 14. bölümünde All Star takımında Nihat Doğan'ın oyunlarda az yer alması gerginliği devam etti. Nihat Doğan ve Damla arasında tartışma yaşandı. Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu öncesinde, Damla'nın yarışması için Murat'ı seçmek istemesi Nihat'ı kızdırdı. Nihat Damla'ya 'Şov yapıyorsun' diye tepki gösterince, 'Sen artistlik yapmaya çalışıyorsun ama yeri burası değil' yanıtını aldı. Ödül oyunu sonrasında ise Nihat, Damla'nın elini öperek özür diledi.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
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