Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'da ilk veda eden yarışmacı belli oldu

ACUN ILICALI: 'MARCUS'UN SURVIVOR'A VERECEĞİ ÇOK ŞEY VARDI' Survivor'dan ilk elenen isim olan Marcus'u çok önceden tanıdığını ve sevdiği biri olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Marcus'un elenmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Survivor'da kendisinin sevdiği isimlerin de kaybedebildiğine dikkat çeken Ilıcalı, 'Senin ne kadar pozitif renkli biri olduğunu biliyorum. Renkli karakterinle, mizacınla Survivor'a verebileceği çok şey vardı. Ama bazen böyle iddialı yarışmacılar da, benim favorim olanlar da erken elenebiliyor. Az oy aldın diye düşünme. Bu hafta çok ciddi derecede sms katılımı oldu. Burası Survivor, seyirci son sözü söylüyor. Elenmen benim açımdan şaşırtıcı oldu' dedi.

Survivor 2018'in ikinci haftasında, ada konseyi Survivor'a ilk veda eden ismin açıklanması için toplandı. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Marcus, Cumali ve Yağmur eleme adayları olmuştu. Survivor 2018'den elenen ilk yarışmacı olan Marcus, Ilıcalı'nın açıklamasının ardından büyük bir şok yaşadı.

SURVIVOR'A VEDA EDEN MARCUS: 'SEYİRCİYLE FAZLA TANIŞMA İMKANI BULAMADIM'

Elenmesinin ardından Survivor 2018'de son defa konuşan Marcus, çok üzgün olduğunu ifade ederek, 'Siz söylemeden önce içime doğdu. İzleyicilerimizin kararı. Ama onlarla fazla tanışma imkanı bulamadım. Hoş bir duygu değil benim için. Buraya biraz savaşmaya gelmiştim. Daha yeni ısınmıştım. Gerçekten çok üzücü' dedi.

Eleme adaylarından Marcus konsey öncesindeki konuşmasında, Survivor'da şartların kendisini çok zorladığını söyleyerek, "Açıkçası şartlar normal hayattan çok daha zordu. Bugün dkazanacağımızdan çok emindik. Son günümmüş gibi oynadım. Burada olmak çok rahat bir duygu değil. İnsan psikolojisi olarak da garip. O kadar eziyet çekiyorsun ama gitmek istemiyorsun' dedi.

Diğer eleme adayı olan Yağmur ise, konseyde şunları söyledi:

'Çok fazla stres olmadım. Beklediğim bir şey değildi. Yaşıma göre hayatımda çok fazla tecrübe yaşadım.Buradan gitsem de arkamda güçlü bir takım bıraktığımı gördüm bugün. Böyle güçlü bir takımla yarışmayı çok istemiştim. Kalırsam daha iyi performans göstereğim. Burada kimse kötü niyetli değil'