Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'da ilk veda eden yarışmacı belli oldu

Survivor 2018'in ikinci haftasında, ada konseyi Survivor'a ilk veda eden ismin açıklanması için toplandı. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında Marcus, Cumali ve Yağmur eleme adayları olmuştu. Survivor 2018'den elenen ilk yarışmacı olan Marcus, Ilıcalı'nın açıklamasının ardından büyük bir şok yaşadı.
ACUN ILICALI: 'MARCUS'UN SURVIVOR'A VERECEĞİ ÇOK ŞEY VARDI'
Survivor'dan ilk elenen isim olan Marcus'u çok önceden tanıdığını ve sevdiği biri olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, Marcus'un elenmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Survivor'da kendisinin sevdiği isimlerin de kaybedebildiğine dikkat çeken Ilıcalı, 'Senin ne kadar pozitif renkli biri olduğunu biliyorum. Renkli karakterinle, mizacınla Survivor'a verebileceği çok şey vardı. Ama bazen böyle iddialı yarışmacılar da, benim favorim olanlar da erken elenebiliyor. Az oy aldın diye düşünme. Bu hafta çok ciddi derecede sms katılımı oldu. Burası Survivor, seyirci son sözü söylüyor. Elenmen benim açımdan şaşırtıcı oldu' dedi.
SURVIVOR'A VEDA EDEN MARCUS: 'SEYİRCİYLE FAZLA TANIŞMA İMKANI BULAMADIM'
Elenmesinin ardından Survivor 2018'de son defa konuşan Marcus, çok üzgün olduğunu ifade ederek, 'Siz söylemeden önce içime doğdu. İzleyicilerimizin kararı. Ama onlarla fazla tanışma imkanı bulamadım. Hoş bir duygu değil benim için. Buraya biraz savaşmaya gelmiştim. Daha yeni ısınmıştım. Gerçekten çok üzücü' dedi.
Eleme adaylarından Marcus konsey öncesindeki konuşmasında, Survivor'da şartların kendisini çok zorladığını söyleyerek, "Açıkçası şartlar normal hayattan çok daha zordu. Bugün dkazanacağımızdan çok emindik. Son günümmüş gibi oynadım. Burada olmak çok rahat bir duygu değil. İnsan psikolojisi olarak da garip. O kadar eziyet çekiyorsun ama gitmek istemiyorsun' dedi.
Diğer eleme adayı olan Yağmur ise, konseyde şunları söyledi:
'Çok fazla stres olmadım. Beklediğim bir şey değildi. Yaşıma göre hayatımda çok fazla tecrübe yaşadım.Buradan gitsem de arkamda güçlü bir takım bıraktığımı gördüm bugün. Böyle güçlü bir takımla yarışmayı çok istemiştim. Kalırsam daha iyi performans göstereğim. Burada kimse kötü niyetli değil'
CUMALİ 'BEN EN GÖNÜLLÜ GÖNÜLLÜYÜM'
Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek Beyaz Show'a çıkan ve Survivor vizesini Acun Ilıcalı'dan kapan Cumali Akgül de ilk eleme adaylarına girmişti. Eleme konseyinde konuşan Cumali, '5-6 senedir üst üste başvuruyordum ama olmamıştı. Iğdır'dan İstanbul'a 1600 km yol yürüdüm sadece bu yarışma için. Ben dört çocuğumun geleceği için katıldım buraya. Geçtiğim her kasaba her köy emeğimi gördü ve bana destek verdi. Ben inşaatçıyım, yıllarca da çobanlık yaptım. Türkiye'nin en gönüllü gönüllüsü oldum' dedi.
SURVIVOR'DAN ELENEN MARCUS KİMDİR?
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.
Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;
“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”
Survivor Marcus, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılmaktadır.
GÖNÜLLÜLER ELEME KONSEYİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu 10-3 gibi farklı bir şekilde All Star takımı kazanmış ve Gönüllüler takımı eleme konseyine gitmişti. Gönüllüler takımında gitmesi için en fazla adı yazılan isim Cumali olmuştu. Yarışmacıları Cumali'nin agresif tavırları ve ani çıkışlarından dolayı ismini yazdıklarını söylemişti. Gönüllüler'de haftanın en başarılı isim olan Ramazan'ın adını söylediği Marcus ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Funda'nın ismini söylediği Yağmur da elemeye kalan diğer isimler olmuştu.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?
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