Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'da ilk veda eden yarışmacı belli oldu

CUMALİ 'BEN EN GÖNÜLLÜ GÖNÜLLÜYÜM'

Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek Beyaz Show'a çıkan ve Survivor vizesini Acun Ilıcalı'dan kapan Cumali Akgül de ilk eleme adaylarına girmişti. Eleme konseyinde konuşan Cumali, '5-6 senedir üst üste başvuruyordum ama olmamıştı. Iğdır'dan İstanbul'a 1600 km yol yürüdüm sadece bu yarışma için. Ben dört çocuğumun geleceği için katıldım buraya. Geçtiğim her kasaba her köy emeğimi gördü ve bana destek verdi. Ben inşaatçıyım, yıllarca da çobanlık yaptım. Türkiye'nin en gönüllü gönüllüsü oldum' dedi.

SURVIVOR'DAN ELENEN MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.

Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;

“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”