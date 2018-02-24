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Survivor 2018'de Sahra Işık 'Ay'da golf' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde, Bil Bakalım isimli ödül oyununda All Star'dan Sahra Işık ve Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Survivor All Star'da yarışan Sahra Işık, 'Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?' sorusuna verdiği inanılmaz cevapla herkesi kahkahaya boğdu. Sahra'nın cevabını gören Alp Kırşan ve yarışmacılar da büyük şaşkınlık yaşadı!

Survivor 2018'de Sahra Işık 'Ay'da golf' sorusuna verdiği cevapla kahkahaya boğdu!

Survivor 2018'in 23 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 10. bölümünde Bil Bakalım ödül oyununda yarışmacıların verdiği ilginç cevaplar herkesi şaşırttı. En yakın cevabı verenin kazandığı oyunda, All Star'dan Sahra ve Gönüllüler'den Yağmur karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda, 'Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır?' sorusunu Sahra Işık yanlış anlayınca olanlar oldu ve verdiği cevapla herkesi güldürdü. Doğru yanıtı '1971' olan soruya Sahra Işık, 'Milattan Önce 3000' yılı cevabını yazdı.

Yanıtı gören Alp Kırşan büyük şaşkınlık yaşarken, 'Milattan önce 3000 demiş olamaz' diye konuştu. Verdiği cevabın yanlışlığını fark edince utanan Sahra, soruyu yanlış anladığını söyledi. Yağmur'un verdiği '1925' yılı yanıtı da gerçekten çok uzak olmasına rağmen daha yakın cevap verdiği için kazandı.

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