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Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.02.2018 00:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018 Gönüllüler takımından Melih Özkaya ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği Acun Ilıcalı konseyde açıkladı. Survivor Melih Özkaya, Var Mısın Yok Musun'un efsane isimlerinden olan ve aynı zamanda Survivor'ın da eski yarışmacılarından Antikacı Metin lakaplı, Metin Özkaya'nın oğlu çıktı. Acun Ilıcalı bu gerçeği, 'Ben Survivor 2018 yarışmacı seçme aşamasında bilmiyordum sonradan öğrendim' diyerek duyurdu. Ilıcalı 'Hayatımın en ilginç gecelerinden birini yaşamıştım' dedi.

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018'in 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, ada konseyinde Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Melih Özkaya'nın Var Mısın Yok Musun'da iki defa yarışan Metin Özkaya'nın oğlu olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Survivor'da da yarışmıştı ancak ilk elenen isim olmuştu' dedi.

'TELEVİZYON KARİYERİMİN EN İLGİNÇ GECESİNİ YAŞADIM'
Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ilk konseyinde, '‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgi açıklayacağım. Gönüllüler takımından Melih Özkaya, Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacılarından birinin oğlu çıktı. Yarışmacıları seçerken bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. Melih, Antikacı Metin lakaplı yarışmacının oğluymuş. Kendisi Var Mısın Yok Musun'da birisi All Star olmak üzere iki defa yarıştı. Hatta ilk yıllarda Survivor'da da yarıştı ama ikinci hafta elendi. Var Mısın Yok Musun'da All Star yarışmasında 225 bin liralık teklifi kabul etmedi ve efsane yazdı. Kutusuna gitti ve 200 lira kazanabildi. İnanılmaz bir yarışmacıydı. Öküzün numarası hikayesi var. Hayatım boyunca böyle bir gece yaşamadım. Televizyon kariyerimin en ilginç gecesiydi. Ben böyle bir yarışmacı görmedim' dedi.

metin

'BABAM KAMİKAZE YÜRÜYÜŞÜ YAPTI'

Antikacı Metin lakaplı Metin Özkaya'nın oğlu çıkan Melih ise, 'Babam Var Mısın Yok Musun'da ilk defasında çok küçük bir meblağ aldı. İkincisinde ise kamikaze yürüyüşü yaptı ve kutusuna gitti 200 lira çıktı' dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Vay bee. artık rahat uyuyabiliriz
Çokta Önemliydi sanki
YAHU ACUN BUNLARI NEREDEN BULUYORSUN HEP BAĞDAT CADDESİNDE OLANLARI TOPLAYIP GETİRMİŞSİN BEN 49 YAŞIMDAYIM BEN BUNLARI SUSUZ GÖTÜRÜRÜM BE BU KADAR BECERİKSİZ GÖNÜLLÜLERİ NEREDEN BULDUN BE KARDEŞİM
Bilerek isteyerek ve kasıtlı olarak o yarışmaya çağrılmıştır.
hala bu programı seyredip bu insanlara prim yaptırıyor insanlar. yarışmacılar adadan ayrıldıktan sonra bir sürü atıp tutuyorlar. mahkemelik oluyorlar. sonra tekrar aynı yarışmacılar yarışıyor. kabak tadı verdi artık.
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