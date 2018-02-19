Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018'in 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, ada konseyinde Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Melih Özkaya'nın Var Mısın Yok Musun'da iki defa yarışan Metin Özkaya'nın oğlu olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Survivor'da da yarışmıştı ancak ilk elenen isim olmuştu' dedi.



'TELEVİZYON KARİYERİMİN EN İLGİNÇ GECESİNİ YAŞADIM'

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ilk konseyinde, '‘Survivor Gönüllüler takımıyla ilgili şok bilgi açıklayacağım. Gönüllüler takımından Melih Özkaya, Var Mısın Yok Musun efsane yarışmacılarından birinin oğlu çıktı. Yarışmacıları seçerken bilmiyordum, ben de yeni öğrendim. Melih, Antikacı Metin lakaplı yarışmacının oğluymuş. Kendisi Var Mısın Yok Musun'da birisi All Star olmak üzere iki defa yarıştı. Hatta ilk yıllarda Survivor'da da yarıştı ama ikinci hafta elendi. Var Mısın Yok Musun'da All Star yarışmasında 225 bin liralık teklifi kabul etmedi ve efsane yazdı. Kutusuna gitti ve 200 lira kazanabildi. İnanılmaz bir yarışmacıydı. Öküzün numarası hikayesi var. Hayatım boyunca böyle bir gece yaşamadım. Televizyon kariyerimin en ilginç gecesiydi. Ben böyle bir yarışmacı görmedim' dedi.

'BABAM KAMİKAZE YÜRÜYÜŞÜ YAPTI'

Antikacı Metin lakaplı Metin Özkaya'nın oğlu çıkan Melih ise, 'Babam Var Mısın Yok Musun'da ilk defasında çok küçük bir meblağ aldı. İkincisinde ise kamikaze yürüyüşü yaptı ve kutusuna gitti 200 lira çıktı' dedi.