Survivor 2018 şampiyonu kim olacak? Survivor Şampiyonu ne kadar ödül alacak? Büyük ödül ne kadar?

Survivor'da büyük heyecan bu gece sona eriyor. Aylarca açlıkla ailelerinden uzak "ıssız" bir adada yaşam mücadalesi veren yarışmacıların tek bir hayali vardı. Ve o hayal bu gece biri için geröek olacak.

SURVİVOR'DA BU YIL BİR İLK YAŞANDI

Hepsi şampiyon olmak uğruna kıyasıya yarıştı. Survivor 2018'de bu yıl bir de ilk yaşandı. Her sene Kıbrıs'a 4 yarışmacı gelirken bu sene Kıbrıs'a 6 yarışmacı geldi. Acun bir çok ülkede Survivor yarışmasını yapıyor ancak "Türk Survivor en zor olanı" diye de yarışmacılara iltifatta bulundu.

FİNALDE HİLMİ CEM, ANIL, ADEM VE NAGİHAN YARIŞACAK

Acun Ilıcalı, dün akşamki yarı finalde şunları söyledi:

Çok acı bir olay yaşadık ve 2 gün erteledik. Değişiklik yaptık. Sevgili kardeşim, dostum Alper için ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Bunun etkisi altındayız. Dominik’te zor şartlar altında çalışan bir ekibimiz var. Saatlerce uykusuz kalan bir ekibimiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Onu hiç bir zaman unutmayacağız.

Bütün bir sezonun finalindeyiz. Bir oylama başlayacak. 6 isim var. Yayın akışımız değişti. 2’si direk son ikiye kaldı. Kalan isimlerden 4’ü oylamaya çıkacak. Ve 2 isim elenecek. Son 4 kişi finale kalacak. Bugün ve yarın için af diliyorum. Hatalarımız olabilir. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya kaldı. En heyecanlı bölüme geldik. 4 kişiden 2’si veda ediyor. Büyük final yarın.

Acun'un bu konuşmasının ardından Damla ve Turabi yarışmaya veda etti. Finale Hilmi Cem, Anıl, Adem ve Nagihan kaldı.