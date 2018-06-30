Survivor 2018 şampiyonu kim olacak? Survivor Şampiyonu ne kadar ödül alacak? Büyük ödül ne kadar?

Survivor'da büyük heyecan bu gece sona eriyor. Aylarca açlıkla ailelerinden uzak "ıssız" bir adada yaşam mücadalesi veren yarışmacıların tek bir hayali vardı. Ve o hayal bu gece biri için geröek olacak.
Hepsi şampiyon olmak uğruna kıyasıya yarıştı. Survivor 2018'de bu yıl bir de ilk yaşandı. Her sene Kıbrıs'a 4 yarışmacı gelirken bu sene Kıbrıs'a 6 yarışmacı geldi. Acun bir çok ülkede Survivor yarışmasını yapıyor ancak "Türk Survivor en zor olanı" diye de yarışmacılara iltifatta bulundu.
Acun Ilıcalı, dün akşamki yarı finalde şunları söyledi:
Çok acı bir olay yaşadık ve 2 gün erteledik. Değişiklik yaptık. Sevgili kardeşim, dostum Alper için ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok üzücü bir olay. Bunun etkisi altındayız. Dominik’te zor şartlar altında çalışan bir ekibimiz var. Saatlerce uykusuz kalan bir ekibimiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Onu hiç bir zaman unutmayacağız.
Bütün bir sezonun finalindeyiz. Bir oylama başlayacak. 6 isim var. Yayın akışımız değişti. 2’si direk son ikiye kaldı. Kalan isimlerden 4’ü oylamaya çıkacak. Ve 2 isim elenecek. Son 4 kişi finale kalacak. Bugün ve yarın için af diliyorum. Hatalarımız olabilir. Adem, Damla, Turabi ve Nagihan oylamaya kaldı. En heyecanlı bölüme geldik. 4 kişiden 2’si veda ediyor. Büyük final yarın.
Acun'un bu konuşmasının ardından Damla ve Turabi yarışmaya veda etti. Finale Hilmi Cem, Anıl, Adem ve Nagihan kaldı.
Senelerdir ekranlarda olann reyting rekorları kıran yarışmanın en merak edilen konusu Survivor 2018 şampiyonunun ödülü ne? Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Şampiyon kaç para alacak? Survivor 2018 büyük ödülü ne?
Acun Ilıcalı, şu ana kadar bu yılın birincisi yani Survivor 2018 şampiyonu ne kadar ödül alacak sorusuna cevap vermedi. Ancak 2016 şampiyonu yarışma içinde kazanılan araba ve diğer ödüller dışında 500 bin TL almıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl yani 2017'de de büyük ödüle zam yapmamış ve şampiyona 500 bin TL ödül vermişti.
Ancak ddikodulara göre Acun bu yıl kesenin ağzını açacak. Survivor 2018 şampiyonu, iddialara göre para ödülü olarak 1 milyon TL alacak. Kesin olmayan bu bilginin ve büyük ödülle ilgili muammanın bu akşam son bulacağı kesin. Kıbrıs'taki finalle birlikte, kim şampiyon oldu ve Survivor 2018 şampiyonu ne kadar para ödülü aldı soruları da cevabını bulacak.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.
Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yapılan yarı finalin ardından final 30 Haziran Cumartesi yani bu gece gerçekleşecek.
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