Survivor 2020'de eleme adayı olan Evrim Keklik meydan okudu: Benim hakkımdan gelemediniz

Survivor 2020’de çeyrek finalin ilk eleme adayı Evrim rakiplerine meydan okudu. Survivor Evrim, sezon başlamadan ekrana yansıyan adadaki yaşamın zorluklarına dair sözleri ile gündem olmuştu. Bu görüntülerden dört buçuk ay sonra Evrim Keklik, Survivor 2020’de son sekiz arasına girmeyi başardı.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından ilk eleme adayı olarak adı söylenen Evrim, ilk olarak dünün şampiyonu olan Cemal Can’ı tebrik etti.

Sonrasında ise bir isim söylemek zorunda olduğunu ve mantıken bu isimin de kendisi olması gerektiğini söyleyen Survivor Evrim “Ben gideyim diye gözümün içine bakıyorlar. 4,5 aydır gönderemediler” dedi. Evrim, Cemal Can’ın adını söylemesi, takım kurması hakkında da çok büyük iddiada bulundu. Beş kişinin birleşip adadan göndermeye çalıştığını söyleyen Survivor Evrim “Ben hepinizin hakkından geldim, siz benim hakkımdan gelemediniz” diyerek rakiplerine gözdağı verdi.

