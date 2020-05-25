Survivor 2020'de futbol maçını kim kazandı? Survivor futbol maçında Aycan Acun Ilıcalı'yı yere yıktı!

TV8'de ilgiyle takip edilen Survivor 2020'nin 24 Mayıs Pazar ekrana gelen son bölümünde kıran kırana bir futbol maçı oynandı. Ramazan Bayramı ilk gününde oynanan futbol maçı nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın ekibi ile ünlüler takımı ve gönüllüler takımında oluşan karma takım karşı karşıya geldi.

AYCAN ACUN ILICALI'YI YERE YIKTI!

Kıran kırana geçen Survivor 2020 – Acun Medya futbol maçı skor 0-0 iken Aycan, Acun Ilıcalı’nın atağını kesmek için faul yaptı.

Aycan’ın darbesi ile yere düşen Acun Ilıcalı, beline darbe aldı ve bir müddet yerde kalmak zorunda kaldı.

Survivor Aycan, yaptığı hareketten sonra Acun Ilıcalı’dan özür diledi. Acun Ilıcalı ise “Bir şey yok” diyerek Aycan ile tokalaştı ve maç kaldığı yerden devam etti.

SURVIVOR FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 ile Acun Medya ekibi, daha önce birleşme partisinde karşı karşıya gelmişti. İlk maçı Acun Medya ekibi kazanmıştı. Survivor 86. bölümde bayrama özel olarak iki ekip bir daha karşılaştı. Acun Medya ekibi bu maçı da 13-10'luk skorla kazanmayı başardı.

Maç sonunda Acun Ilıcalı, maç oynayanların da çok olması nedeniyle herkesin ödülden yararlanacağını açıkladı. Ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları, Survivor derbisi sonrasında yemek ödülünün keyfini doyasıya çıkardı



