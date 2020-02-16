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Survivor 2020'de ilk kavga! Survivor Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 22:02 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ilk bölümüyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Survivor'ın ilk oyunu olan baraka mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımları sumo oyununda yarıştı. Baraka oyununda Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev, birbirine sert müdahalelerde bulunuca ortam bir anda gerildi.

Survivor 2020'de ilk kavga! Survivor Yasin Obuz ve Parviz Abdullayev birbirine girdi!

Survivor 2020, ilk bölümüyle ekrana geldi. Programın ilk bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler baraka oyununda karşı karşıya geldi.

Survivor'da baraka oyunu için ilk olarak ünlüler ve gönüllüler takımında erkekler mücadele verdi. Erkekler birbirlerini yastıkla denize atmaya çalıştı. Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.

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Kavganın uzamasının ardından Acun Ilıcalı devreye girdi ve sayıyı alan takımın ünlüler olduğunu söyledi.

SURVIVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI

Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk oyununu baraka için oynadı. Mücadeleyi ünlüler takımı kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Obuz, Survivor 2020, survivor kavga,

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