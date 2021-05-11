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Survivor 2021'de yarışmacılara Ramazan Bayramı sürprizi! Survivor'da oyunu kazanan takımın aileleri Dominik'e gelecek!

11.05.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de Ramazan Bayramı'nda yarışmacılara büyük sürprizler olacak. Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Survivor'da bayram nedeniyle eleme olmayacağını ve oynanacak oyunu kazanan takımın ailelerinin Dominik'e geleceğini açıkladı.

Survivor 2021'de yarışmacılara Ramazan Bayramı sürprizi! Survivor'da oyunu kazanan takımın aileleri Dominik'e gelecek!

Survivor 2021'de Ramazan Bayramı'nda yarışmacıları büyük sürprizler bekliyor. Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, yarışmadaki sürprizleri açıkladı.

ELEME OLMAYACAK!

Acun lıcalı, Ramazan Bayramı'na özel bir yarışma ve ödül hazırlayacağını söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla önümüzdeki hafta elemenin olmayacağını duyuran Ilıcalı, büyük ödül olacağını da açıkladı.

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KAZANAN TAKIMIN AİLELERİ DOMİNİK'E GELECEK

Büyük ödülü tek güne sığdırmayacağını söyleyen Ilıcalı, daha önce yarışmacıları gözyaşlarına boğan aile ödülünün de ekrana geleceğini söyledi.

Survivor'da bayram nedeniyle 15 Mayıs Cumartesi ve 16 Mayıs Pazar günlerinde aile ödülü oyunun oynanacağını açıklayan Ilıcalı, kazanan takımdaki yarışmacıların ailelerinden iki kişinin de Dominik’e geleceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı survivor Acun Ilıcalı
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