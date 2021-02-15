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Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 14 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 14 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 Şubat Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 14 Şubat Pazar günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 14 Şubat 2021 Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

14 Şubat Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 14 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de Hafta Sonu ATV Ana Haber Bülteni’nden sonra Hercai dizisi yayınlandı.
  • Star Tv'nin akşam kuşağında Star Haber’den sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Fox TV'de ise akşam kuşağında Gülbin Tosun ile Ana Haber ve sevilen dizi Kefaret ekranlara geldi.
  • TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Tövbeler Olsun izleyici ile buluştu.
  • TV 8 ekranlarında sonra akşam kuşağında ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler ekranlara geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Arıza dizisi yayınlandı.
  • Kanal D ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bölümü yayınlandı.

14 ŞUBAT 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 14 Şubat 2021 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 14 Şubat total reyting rakamları açıklandı.

14 ŞubatPazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;

  • Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” en çok izlenenler listesine ilk sıradan giriş yaptı.
  • TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması totalde en çok izlenen programlar listesinde ikinci sıraya yerleşti.
  • Show Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradaki yerini aldı.
  • Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret ise en çok izlenenler listesinde dördüncü sırada yer aldı.
  • Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alan Arıza ise total reyting sıralamasına beşinci sıradan girdi.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Kefaret, üçüncü sırada Survivor Ünlüler-Gönüllüler, dördüncü sırada ise Kefaret dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya Menajerimi Ara dizisinin yeni bölümü yerleşti.

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?


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