Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 31 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

31 Ocak Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 31 Ocak 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 31 Ocak 2021 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 31 Ocak total reyting rakamları açıklandı.
31 Ocak Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;
TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışması totalde en çok izlenen programlar listesinde ilk sıraya yerleşti.
Fox TV ekranlarına gelen “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” en çok izlenenler listesine ikinci sıradan giriş yaptı.
Show Ana Haber Bülteni en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradaki yerini aldı.
Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alan Arıza ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.
Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret ise en çok izlenenler listesinde beşinci sırada yer aldı.
AB reyting listesinde ise ilk sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu ikinci sırada, Survivor Ünlüler-Gönüllüler üçüncü sırada ise Arıza dizisi, dördüncü sırada Kefaret dizisi yerini aldı. Beşinci sıraya Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümü yerleşti.
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