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TV yayın akışı 1 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Seray Üstün Seray Üstün 01.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 1 Şubat 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

1 Şubat Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 1 Şubat Pazartesi akşamı Çukur, Harry Potter ve Melez Prens, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Yasak Elma, Maraşlı, Sefirin Kızı ve Uyanış: Büyük Selçuklu programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 1 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 1 Şubat Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 1 Şubat 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Şubat Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

1 ŞUBAT PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur (Yeni Bölüm)
00:15 Limonata (Yerli Sinema)
02:15 Alev Alev
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı (Yeni Bölüm)
00:20 Akıncı
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
22:15 Can Tertip
01:30 Gelinim Mutfakta
03:30 Arda İle Omuz Omuza
04:00 Afilli Aşk

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma (Yeni Bölüm)
00:15 Baraj
02:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?Daha önce izlememiş olanlar için ‘Yasak Elma’ dizisinin özetine hazır mısınız?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
00:15 Seni Çok Bekledim
03:00 Görev Uğruna
04:10 Görev Uğruna
05:20 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:45 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!Reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin nerede duysanız tanıyacağınız replikleri!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:30 TRT 1 Tanıtım Gecesi
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Benim Adım Melek
03:15 52 Hafta
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
05:30 52 Hafta


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