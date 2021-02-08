Survivor 2021 ve Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber yarışı... 7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

7 Şubat Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 7 Şubat 2021 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.
Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?
TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 7 Şubat 2021 Pazar reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 7 Şubat total reyting rakamları açıklandı.
7 Şubat Pazar total reyting sıralaması** şöyle oldu;
AB reyting listesinde ise ilk sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Menajerimi Ara, üçüncü sırada ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, dördüncü sırada Kefaret dizisi yerini aldı. Beşinci sıraya Arıza dizisinin yeni bölümü yerleşti.
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