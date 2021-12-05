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Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2022 All Star kadrosu belli oldu mu? İşte yarışmacılar...

05.12.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 izleyiciler tarafından heyecanla takip edilirken, Survivor'un bu sene All Star adıyla ekrana gelmesi bekleniyor. Acun Ilıcalı önceki gün açıklama yaparak Survivor hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Peki Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 All Star kadrosu ve detaylar...

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2022 All Star kadrosu belli oldu mu? İşte yarışmacılar...

Survivor 2022 ilgiyle takip edilirken sevilen yarışma hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Önceki gün açıklama yapan Ilıcalı,kadroların belli olduğunu açıkladı. Peki Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı'dan TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star hakkında önemli bir açıklama geldi. AcunMedya Akademi'de öğrencilerle buluşan Ilıcalı, konferans çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Survivor 2022 All Star kadrosu ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Ilcalı, kadronun belli olduğu bilgisini verdi ve isimleri duyuracakları tarih için yakın bir zamanı işaret etti.

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Ilıcalı ayrıca kadrolara ilişkin soruyu “Kadrolar belli oldu, Pazartesi veya Salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” şeklinde yanıtladı. Kadroda kimlerin yer aldığı henüz duyurulmadı ancak açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın yeni sezonu olacak olan Survivor 2022'nin formatı ve başlangıç tarihi henüz kesinleşmiş değil. Ancak sezonun Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
umrumuzda değil
ne bu durmadan all star

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