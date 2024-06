Survivor'a erken veda eden Turabi yastık savaşında! Sosyal medya yıkıldı

Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı isimlerinden olan Turabi Çamkıran 2024 All Star'a katılmıştı. İlk günden itibaren performansının yanında kavgalarıyla da adından söz ettiren Turabi sakatlanınca ise bir daha toparlanamadı.

Yarışmadan ayrılma kararı alan Turabi sonrasında da yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Turabi paylaşımlarıyla da gündem oluyordu.

Turabi son olarak yastık savaşına katıldığı görüntülerle gündeme geldi.

Yetenek Sizsiniz, Survivor, The Challenge: War of the Worlds, The Challenge: Ride or Dies gibi yarışmalara katılan Turabi'nin yastık savaşı turnuvasında boy göstermesi dalga konusu oldu.



Tarabi'nin o görüntülerini görenler "Nerede abuk bir şey var Turabi orada", "İnanılmaz bir kariyer yolculuğu", "Benim kariyer yönetimi", "Adam her parası bittiğinde saçma bir yarışmada" yorumlarında bulundu.