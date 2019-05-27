Survivor'a veda eden Melisa'dan Hikmet ve Bora itirafı!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sakatlanarak acı içinde hastaneye kaldırılan Hikmet'in yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu. Final adayı olarak gösterilen Hikmet'in adadan ayrılışı gerçekleşirken, Survivor'dan elenen Melisa, Hikmet'in gitmesinin Bora'ya yarayacağını söyledi.

Survivor Panorama programına katılan Melisa Emirbayer Bora hakkında olay iddialarda bulunurken Hikmet'in sakatlığıyla ilgili önemli bir detayı da açıkladı.

Melisa, "Bora'nın Seda ve Sude'ye olan samimiyetini gerçek bulmuyorum" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bora, Seda ve Sude'yi basamak olarak kullanıyor. Biraz ağır olacak ama Hikmet'in sakatlığına bile gitti diye sevinmiştir."

Öte yandan Melisa, canlı yayında yarışmacı Seda hakkında ise övgü dolu sözler söyledi. Melisa, "Seda ablanın samimiyetine her zaman güvendim hatta bir gün çok hastaydım ve Dalaka beni seçmişti. O gün Seda abla Dalaka'ya baya tepki gösterdi" dedi.

Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan İhsan Tarkan ise Survivor'da sakatlanarak adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet'in durumuyla ilgili olay bir konuya değindi ve Bora hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Hikmet'in sakatlığına Bora'nın kesinlikle üzüldüğünü belirten İhsan, "Survivor bir yarış ve Hikmet önemli bir adaydı. Hikmet beyaz takımın erkek lideri gibiydi.

En çok oyuna o çıkardı, karar verirdi. Bora onun gölgesinde gibiydi. Hikmet'in yokluğu Bora'ya yaradı. Daha çok öne çıktı. Gitmesine sevinmemiştir. Ama onun şansı önü açıldı" ifadelerini kullandı.

