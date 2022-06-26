Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bikinili ayna pozuyla olay yarattı! Fiziğiyle büyüledi...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel isim, son olarak bikinisiyle ayna pozu vererek fit vücudunu sergiledi.

BİKİNİLİ AYNA POZUYLA OLAY YARATTI

Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor.

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan fenomen isim, son olarak bikinisiyle ayna pozu vererek takipçilerini güzelliğiyle büyüledi.

SÜTYENSİZ EV HALİYLE ŞOKE ETMİŞTİ

Yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun yaptığı paylaşımda, 'Altın kızların altın günü' notuyla Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine girerken ki hallerini paylaşmış ve Kalaycıoğlu'nun sütyensiz bir şekilde hazırlıksız yakalanarak kapıyı açması dikkat çekmişti.

Kalaycıoğlu, sütyensiz olduğunu geç fark edince elleriyle dekoltesini kapatmaya çalıştığı anlar olay yaratmıştı.





