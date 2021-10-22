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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği sonrası yeni imajını paylaştı

22.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasıyla ismini duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan elendikten sonra paylaştığı tatil pozlarıyla ise adından söz ettirmişti. Son olarak burun estetiği yaptıran Kalaycıoğlu, son halini paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği sonrası yeni imajını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde yaptırdığı burun estetiği ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aleyna Kalaycıoğlu ile 'Survivor Panorama' programının yorumcularından Gökhan Özdemir hakkında çıkan haberler, magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Kalaycıoğlu şu sıralar paylaşımlarıyla yine gündemde.

Aşk haberleri konusunda açıklama yapmayan Survivor Aleyna burun estetiği sonrası bambaşka biri oldu. Bandajlardan ve şişliklerden kurtulan Aleyna saç rengini de açtırdı.

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Yeni imajını paylaşan Survivor Aleyna'ya beğeni yağdı.


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survivor
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