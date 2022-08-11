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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu güzelliğiyle herkesi mest etti! Pozlarına beğeni yağdı...

11.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran ve adeta fenomen haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak mini tay şortuyla pozlarını sergileyen Kalaycıoğlu düzgün fiziğiyle nefes kesti. Güzel ismin pozları sonrasında takipçileri beğeni yağdırdı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu güzelliğiyle herkesi mest etti! Pozlarına beğeni yağdı...

Son olarak 'Beceremedin' isimli şarkısıyla takipçilerini kendine hayran bırakan Aleyna Kalaycıoğlu, tatil pozlarıyla da gündeme geliyor. Sık sık takipçileriyle iletişime geçen güzel isim, son olarak iddialı pozlarıyla nefes kesti. Kalaycıoğlu'nun muhteşem fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

İDDİALI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor 2021 yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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24 yaşındaki ünlü isim, son olarak mini tayt şortuyla fiziğini sergiledi.

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Fit görüntüsüyle adeta büyüleyen Kalaycıoğlu'nun pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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