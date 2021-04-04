Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aleyna Kalaycıoğlu biyografisi...

TV8'de yayınlanan Survivor 2021 izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Gönüllüler takımı kadrosunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, birleşme partisinde Batuhan ile yapmış olduğu konuşmayla adından fazlaca söz ettirmişti. Olay sonrası vatandaşlar Aleyna Kalaycıoğlu kimdir sorusunu merak ediyor. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

1998 senesinde Bursa’da dünyaya gelen Kalaycıoğlu, Yalova’da büyüdüğünü söylemiştir. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmıştır. Sonrasında ise Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle birlikte İstanbul’a taşınmıştır.

İstanbul’a taşınmasının ardından hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söylemiştir. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynamaktadır. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer almaktadır. Yarışmacı 1.70 boyundadır.

