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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini şortlu ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

26.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımlarıyla herkesi mest etmeye devam ediyor. Survivor 2021 yarışmasından sonra adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel fenomen, cesur paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Kalaycıoğlu, son olarak mini şortlu pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini şortlu ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Survivor 2021 yarışmasında oldukça başarılı bir performans çizen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Sık sık dekolteli pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak mini şortlu ayna pozunu takipçilerine sundu. Kalaycıoğlu'nun bu pozları herkesi mest etti.

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İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

562 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak hikayeler kısmından sütyensiz ayna pozunu paylaşan fenomen isim adeta yürek hoplatmıştı.

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MİNİ ŞORTLU AYNA POZU YÜREK HOPLATTI

Her gün takipçileriyle bir yada iki fotoğrafını paylaşan güzel isim, son olarak mini şortuyla ayna pozu verdi.

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Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu cesur pozu takipçilerinin yüreklerini hoplattı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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