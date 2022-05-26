Survivor Aleyna Kalaycıoğlu mini şortlu ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Survivor 2021 yarışmasında oldukça başarılı bir performans çizen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Sık sık dekolteli pozlarını paylaşan güzel isim, son olarak mini şortlu ayna pozunu takipçilerine sundu. Kalaycıoğlu'nun bu pozları herkesi mest etti.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

562 bin kişilik Instagram hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğini ortaya çıkaran pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, sık sık cesur paylaşımlarda yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak hikayeler kısmından sütyensiz ayna pozunu paylaşan fenomen isim adeta yürek hoplatmıştı.

MİNİ ŞORTLU AYNA POZU YÜREK HOPLATTI

Her gün takipçileriyle bir yada iki fotoğrafını paylaşan güzel isim, son olarak mini şortuyla ayna pozu verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu cesur pozu takipçilerinin yüreklerini hoplattı.



