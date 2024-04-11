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Survivor Aleyna'nın annesinden uyarı geldi! "Yunus Emre'den uzak dur!"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 00:01
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Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet dikkat çekmişti. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden’in 'Aleyna'dan uzak dur' demesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bayram nedeniyle tüm yarışmacılar aileleriyle WhatsApp üzerinden iletişim kurdu. Aleyna'nın annesi "Yunus Emre'den uzak dur!" yazdı. Aleyna ise ne yazacağını bilemedi. İşte detaylar...

Survivor Aleyna'nın annesinden uyarı geldi! "Yunus Emre'den uzak dur!"

Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar adada yaşanan olaylar da dikkat çekiyor. Survivor All Star'da bir süre önce Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre arasındaki samimiyet sosyal medyada konuşulmuştu. Yunus Emre’nin eşi bu yakınlığın yarışma sonrası devam etmesi halinde olay çıkaracağını ifade etmişti. Yaşanan bu olayların ardından Survivor All Star’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bayram nedeniyle mavi ve kırmızı takım yarışmacıları aileleriyle iletişim kurdu. Annesinden Aleyna Kalaycıoğlu’na uyarı geldi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NU ANNESİ WHATSAPP'TAN UYARDI

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi iletişim esnasında "Yunus Emre'den uzak dur!" yazdı. Aleyna ise önce ne yazacağını bilemedi. "Hepsi arkadaşım" yanıtını verdi ve daha sonra bir süre düşündü. Yazdı yazdı sildi ve en sonunda "Tamam" dedi.

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Aleyna'nın hepsi arkadaşım yanıtından sonra annesi durumu bildiğini yine de ondan uzak durması gerektiğini söyledi.

Yunus Emre'nin eşinden Aleyna Kalaycıoğlu'na gözdağı: 'Saçını başını yolarım'

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu son dönemde en çok konuşulan, söyleyecekleri en çok merak edilen ismi Beria Özden oldu. Eşi Yunus Emre Özden’in Survivor All Star'da, Aleyna Kalaycıoğlu ile yakınlaşmaları çok konuşulurken, herkes Beria ne diyecek diye bekledi. Beria Özden ilk açıklamalarını yaptı.

Survivor All Star'ın yarışmacılarından Yunus Emre ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimiyetle dikkatleri çekiyorlar.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'i ise bu samimiyet rahatsız etmiş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Eşinin kendisini uyardığı canlı yayında baba olacağını da öğrenen Yunus Emre, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bu olayın hemen ardından gebeliğin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor yarışmacısı, acı haberi ertesi gün telefonda eşinden öğrenmişti.

"SAÇINI BAŞINI YOLARIM"

Yaşanan olayların ardından sık sık gündem olan Beria Özden, son olarak Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu. Sunucunun sorularını içtenlikle cevaplayan Özden, çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre Özden yakınlaşmasına ise “ Emre ile bu konuyu konuştuk kendisi bana, çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim aklında bir soru işareti kalmasın dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse…” diyerek elleri ile saçını başını yolarım hareketi yaptı.

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survivor Yunus Emre Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya Modacı ele
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