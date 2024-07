Survivor Aleyna'nın keyfi yerinde! Plajda boy gösterdi

Survivor All Star'da Yunus Emre Özden ile yaşadıklarıyla yarışmaya damga vuran ve Özden’in eşinden uyarı alan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmayı geride bıraktı.

'Survivor All Star' mücadelesi sonrası yaz sezonunu İzmir Çeşme'de açan Aleyna, önceki gün Dalyan The Beach Of Momo da objektiflere yansıdı.

Şöhreti yakaladığı Survivor 2021 sonrası müzik kariyerine adım atan 26 yaşındaki güzel, fit hali ile beach’te tüm bakışları üzerinde topladı.

Posta'da yer alan habere göre; arkadaşları ile gün boyu güneşlenen Kalaycıoğlu, ilerleyen saatlerde sıcağa daha fazla dayanamadı ve denize girerek serinledi.



Tatilde enerji depolayan Survivor Aleyna, bu yaz sahne programları nedeniyle Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacağını söyledi.